Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|4 апр 2017|15:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  60.24  |  $  56.56
 

Общество | На трассе М5 «Урал» изменилась схема организации дорожного движения

04.04.2017|09:02
Печать

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание водителей на то, что на федеральной трассе М5 «Урал» изменилась схема организации дорожного движения.

На 644-м километре дороги заезд в Пензу из Самары теперь выполняется по левоповоротной стороне транспортной развязки.

«Аналогичным образом будет осуществляться выезд из Пензы в направлении Москвы», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД УМВД.

Водителям необходимо соблюдать требования дорожных знаков.

0
0
0
0
Гость|04.04.2017 09:16|

Классная новость. И, главное, всё понятно. Зачем нужны схемы, рисунки? Это лишнее.

Гость|04.04.2017 09:16|

Хотя бы фото с новой схемой движения разместили...

Гость|04.04.2017 09:17|

Гость писал(a):

Хотя бы фото с новой схемой движения разместили...
в фотобанке пензаинформа есть только годовалые фотки. новых нет и никогда не было

Гость|04.04.2017 09:22|

Гость писал(a):

Классная новость. И, главное, всё понятно. Зачем нужны схемы, рисунки? Это лишнее.
Конечно лишее. Смысл сообщения в том, чтобы водители были внимательнее к дорожным знакам. Внезапно, правда?

Гость|04.04.2017 09:22|

Гость писал(a):

в фотобанке пензаинформа есть только годовалые фотки. новых нет и никогда не было
Этим и объясняется мастерство журналистов пензинформ. Начертить и написать что-то своё? Ни за что! Проще процитировать.

Гость|04.04.2017 09:26|

Особенно ночью будет сложно. Ни освещения, ни разметки.....

Гость|04.04.2017 09:30|

Гость писал(a):

Особенно ночью будет сложно. Ни освещения, ни разметки...
Где нет?

Гость|04.04.2017 09:38|

Журналисты, сделайте доброе дело, дайте схему!

Гость|04.04.2017 09:40|

Гость писал(a):

дайте схему!
Тебе зачем?

Гость|04.04.2017 09:41|

Гость писал(a):

дайте схему!
Открой викимапию да поглянь. Или яндекс карты.

Гость|04.04.2017 09:50|

с утра уже прокатились по встречке там , не знаков не буя

Гость|04.04.2017 10:08|

Гость писал(a):

Классная новость. И, главное, всё понятно. Зачем нужны схемы, рисунки? Это лишнее.
Если будут схемы, то как штрафовать?

Гость|04.04.2017 10:23|

Вся жизнь изменилась, жаль только, что ни к лучшему!

Гость|04.04.2017 10:25|

По-моему, на фотке всё видно, какие схемы?

Гость|04.04.2017 10:25|

Гость писал(a):

с утра уже прокатились по встречке там , не знаков не буя
Всё там есть, ты просто не привык на знаки смотреть, ездишь по памяти.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!