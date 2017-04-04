04.04.2017 | 09:02

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание водителей на то, что на федеральной трассе М5 «Урал» изменилась схема организации дорожного движения.

На 644-м километре дороги заезд в Пензу из Самары теперь выполняется по левоповоротной стороне транспортной развязки.

«Аналогичным образом будет осуществляться выезд из Пензы в направлении Москвы», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД УМВД.

Водителям необходимо соблюдать требования дорожных знаков.