04.04.2017 | 09:10

Несмотря на большой объем проделанной работы по благоустройству города, повода успокаиваться нет. Об этом заявил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подчиненным в ходе аппаратного совещания, состоявшегося в понедельник, 3 апреля.

«Администрации районов организуют «санитарные пятницы», МУПы «Пензадормост» и «Зеленое хозяйство» работают. Но этого мало. Нужно активнее привлекать трудовые коллективы предприятий и учреждений всех форм собственности, управляющие компании, ТСЖ на уборку прилегающих территорий, скверов. Как показывает практика, одни мы быстро город привести в порядок не сможем», - отметил мэр.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Виктор Кувайцев поручил провести подготовку к субботнику, который состоится 8 апреля: усилить работу административных комиссий и продолжить закрепление зеленых зон за бизнес-структурами.

Напомним: на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 3 апреля, губернатор Иван Белозерцев призвал активнее работать в плане благоустройства. Он подчеркнул, что это касается всех городов и районов области, особенно Пензы.

«Я мягко говорю: недостаточно занимаются в Пензе этим вопросом», - заявил он. По мнению губернатора, нужно выводить на улицы больше бригад и техники.