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Общество | Мэр призвал активнее привлекать трудовые коллективы к уборке Пензы

04.04.2017|09:10
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Несмотря на большой объем проделанной работы по благоустройству города, повода успокаиваться нет. Об этом заявил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подчиненным в ходе аппаратного совещания, состоявшегося в понедельник, 3 апреля.

«Администрации районов организуют «санитарные пятницы», МУПы «Пензадормост» и «Зеленое хозяйство» работают. Но этого мало. Нужно активнее привлекать трудовые коллективы предприятий и учреждений всех форм собственности, управляющие компании, ТСЖ на уборку прилегающих территорий, скверов. Как показывает практика, одни мы быстро город привести в порядок не сможем», - отметил мэр.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Виктор Кувайцев поручил провести подготовку к субботнику, который состоится 8 апреля: усилить работу административных комиссий и продолжить закрепление зеленых зон за бизнес-структурами.

Напомним: на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 3 апреля, губернатор Иван Белозерцев призвал активнее работать в плане благоустройства. Он подчеркнул, что это касается всех городов и районов области, особенно Пензы.

«Я мягко говорю: недостаточно занимаются в Пензе этим вопросом», - заявил он. По мнению губернатора, нужно выводить на улицы больше бригад и техники.

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Гость|04.04.2017 09:27|

Мы в отказ идём .

Гость|04.04.2017 09:31|

Гость писал(a):

Мы в отказ идём .
Отказ должен быть обоснован.

Гость|04.04.2017 09:31|

Сначала бы надо призывать не гадить.

Гость|04.04.2017 09:32|

Пензадормост вчера убирал улицу Измайлова, у бордюра на дороге убрали, зато тротуар весь в земле и грязи оставили. Зачем такая уборка? Они для машин что ли грязь убрали?

Гость|04.04.2017 09:32|

Дворников надо набрать в постоянный штат и платить им деньги,тогда на улицах города будет чисто и не надо привлекать никакие трудовые коллективы.

Гость|04.04.2017 09:34|

Мэрия хочет,чтобы убрали улицы бесплатно.

Гость|04.04.2017 09:34|

Куда подальше не пойти? Привлекать...Привлекать жену будешь. Вся работа должна оплачиваться!

Гость|04.04.2017 09:34|

Где еще в мире есть субботники??

Гость|04.04.2017 09:35|

Всё правильно, у нас полно бездельников в администрациях, мэриях, депутатский корпус который год без дела просиживает, суточники, алкаши, всех в одну кучу и на подвиги ратные ! Так же можно и гаишников в местах их дислокаций для "прохлаждения"

Гость|04.04.2017 09:43|

Гость писал(a):

бездельников в администрациях, мэриях, депутатский корпус
Гость писал(a):
суточники, алкаши
Хоть о проблемах людских, житейских узнают, то с ресторанов да окон авто это плохо рассматривается.

Гость|04.04.2017 09:44|

Слуги народа вот пусть и идут служат народу . А народ оставьте в покое . Вас не воспринимают ......

Гость|04.04.2017 09:45|

penzainform.ru писал(a):

Как показывает практика, одни мы быстро город привести в порядок не сможем», - отметил мэр.
Вот как, опять всё за счёт инвесторов, тенденция однако...

Гость|04.04.2017 09:55|

Гость писал(a):

|04.04.2017 09:34|

Мэрия хочет,чтобы убрали улицы бесплатно.

Сотрудники мэрии, включая Кувайцева и его замов. убирают улицу?

Гость|04.04.2017 09:55|

Для выполнения выше указанных работ к которым призывает глава города ему хотелось напомнить, что в городе для этого существуют следующие организации "Пенздормост" и

"Зелёное хозяйство", а если они не могут эти работы выполнять то может быть главе города задуматься о смене руководства данных организаций.

И также это относиться к УК и ТСЖ которые получают деньги от жителей в статье "На Содержание дома".

И хватит навязывать жителям обязанности и дела за которые они уже заплатили деньги.

НАЧИНАЙТЕ САМИ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ!

Гость|04.04.2017 09:58|

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