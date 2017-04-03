03.04.2017 | 18:46

С рабочим визитом капитан «Дизеля» Андрей Кузьмин прибыл в СИЗО-1. Там у него была запланирована встреча с несовершеннолетними правонарушителями.

Хоккеист рассказал о том, как пришел в спорт и почему достиг высоких результатов. Также нападающий вручил подросткам сладкие подарки.

«Хорошие мальчишки, вся жизнь впереди. Всякое бывает - оступились, но у них в глазах жизнь», - отметил Андрей Кузьмин.

А после спортсмена ждали уже в актовом зале следственного изолятора. Там он беседовал с сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний, отвечал на вопросы. На память о своем визите в СИЗО Андрей Кузьмин вручил офицерам игровой свитер и шайбы с символикой Высшей хоккейной лиги.