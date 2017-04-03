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Общество | Капитан «Дизеля» Андрей Кузьмин посетил подростков в СИЗО-1

03.04.2017|18:46
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С рабочим визитом капитан «Дизеля» Андрей Кузьмин прибыл в СИЗО-1. Там у него была запланирована встреча с несовершеннолетними правонарушителями.

Хоккеист рассказал о том, как пришел в спорт и почему достиг высоких результатов. Также нападающий вручил подросткам сладкие подарки.

«Хорошие мальчишки, вся жизнь впереди. Всякое бывает - оступились, но у них в глазах жизнь», - отметил Андрей Кузьмин.

А после спортсмена ждали уже в актовом зале следственного изолятора. Там он беседовал с сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний, отвечал на вопросы. На память о своем визите в СИЗО Андрей Кузьмин вручил офицерам игровой свитер и шайбы с символикой Высшей хоккейной лиги.

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Гость|03.04.2017 19:19|

А зачем псевдожурналисты Пензаинформ одну м ту же новость "преподносят" дважды?

Гость|03.04.2017 19:22|

penzainform.ru писал(a):

«Хорошие мальчишки, вся жизнь впереди. Всякое бывает - оступились, но у них в глазах жизнь»
Не то что утырки, которых ловят с учебниками алгебры на несанкционированных сборищах...

Гость|03.04.2017 19:24|

penzainform.ru писал(a):

как пришел в спорт и почему достиг высоких результатов
А им так интересно. Им бы авторитета бы пригласили вот бы они его в захлеб бы слушали и вопросами завалили. Лучше бы присутствующий поп бы рассказал как успехов достиг.

Гость|03.04.2017 19:32|

Его там не обшманали?

Гость|03.04.2017 20:55|

Им интересно послушать о жизненом пути Васи Бриллианта , Васи Бузулуцком , Вите Слепом . Вот для них авторитеты .

Гость|03.04.2017 20:56|

Многие и тех малолеток,что там сидит попали туда по вине липовых профи,которые сидят на деньгах бюджета.Из-за этого и не стало бесплатных дворовых подростковых клубов.У этого поколения тупо отняли всё,что было и должно быть у обычного ребёнка.ОТНЯЛИ ДОСТУПНОСТЬ ЧЕМ ЛИБО ЗАНИМАТЬСЯ.

Гость|03.04.2017 21:07|

А зечье ему падарили шайбу резную и викидуху.

Гость|03.04.2017 21:13|

А зечье крышечки не Собирает?

Гость|03.04.2017 22:29|

Рабочий визит? Кем и где он так работает?

Гость|03.04.2017 22:48|

Походу дружбана навещал по пути к подросткам зашел рассказать что он хоккеист. А мололеткам жратвы побольше да курива надо, а басни про прекрасную жизнь они видели и знают.

Гость|03.04.2017 22:57|

Кузьмин не чуди!

Гость|04.04.2017 09:02|

Поднимите оплату адвокатам!

Всем подняли! Адвокаты нищают!

Гость|04.04.2017 09:37|

надо еще раз 5 написать про эту "новость".

Гость|04.04.2017 09:44|

И рассказал бы какую зарплату и выплаты получают эти игроки из бюджетных денежек.

Гость|04.04.2017 10:24|

Гость писал(a):

А зачем псевдожурналисты Пензаинформ одну м ту же новость "преподносят" дважды?
Наверное что бы заболтать проблему...

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Имя: Гость
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