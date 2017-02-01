01.02.2017 | 11:00

В 2017 году 12 многодетных семей получат по 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 6,5 млн рублей. Об этом шла речь на видеоконференции, состоявшейся во вторник, 31 января, в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

На связь вышли сотрудники управлений Белинского, Нижнеломовского, Мокшанского, Неверкинского, Пензенского, Каменского, Лунинского, Городищенского и Малосердобинского районов. На совещании обсуждались детали выдачи социальных выплат.

«Сейчас многодетные семьи получают в администрациях районов документы о праве на выплату на улучшение жилищных условий в размере 500 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба регионального минтруда.

С 2011 по 2016 год в Пензенской области 174 многодетные семьи получили по 500 тысяч рублей на улучшение условий проживания. 109 из них приобрели жилье, 43 реконструировали уже имеющееся, 22 - вложили деньги в строительство. Из бюджета Пензенской области на эти цели было направлено 78,966 млн рублей.