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Общество | В Пензенской области 12 многодетных семей получат по 500 000 рублей

01.02.2017|11:00
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В 2017 году 12 многодетных семей получат по 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 6,5 млн рублей. Об этом шла речь на видеоконференции, состоявшейся во вторник, 31 января, в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

На связь вышли сотрудники управлений Белинского, Нижнеломовского, Мокшанского, Неверкинского, Пензенского, Каменского, Лунинского, Городищенского и Малосердобинского районов. На совещании обсуждались детали выдачи социальных выплат.

«Сейчас многодетные семьи получают в администрациях районов документы о праве на выплату на улучшение жилищных условий в размере 500 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба регионального минтруда.

С 2011 по 2016 год в Пензенской области 174 многодетные семьи получили по 500 тысяч рублей на улучшение условий проживания. 109 из них приобрели жилье, 43 реконструировали уже имеющееся, 22 - вложили деньги в строительство. Из бюджета Пензенской области на эти цели было направлено 78,966 млн рублей.

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Гость|01.02.2017 11:26|

12 х 500т.р. = 6 000т.руб, а куда остаток 500т.руб?

Гость|01.02.2017 11:36|

Оговорка по Фрейду. 500 тыр пропали при расчётах.

Гость|01.02.2017 11:36|

На 500 тыс. рублей только комнату в коммуналке купят)))))

Гость|01.02.2017 12:12|

12 х 500т.р. = 6 000т.руб, а куда остаток 500т.руб?

Ну кто-то из детей чиновников красиво отдохнет.

Гость|01.02.2017 12:17|

Да арифметика дело интересное по 500 х 12 и получаем 6,5

Гость|01.02.2017 12:32|

А может дать им 1000-2000 на контрацептивы?? Если жить негде, зачем рожать по 5 и больше детей? Или специально рожают, чтобы недвижимость получить?

Гость|01.02.2017 12:52|

Гость писал(a):

А может дать им 1000-2000 на контрацептивы?? Если жить негде, зачем рожать по 5 и больше детей? Или специально рожают, чтобы недвижимость получить?
Да именно для этого и рожают. А 1000-2000 на презервативы - это мало, это 3-4 упаковки.

Гость|01.02.2017 13:08|

На уроки сексуальной грамотности тогда

Гость|01.02.2017 13:38|

Гость писал(a):

12 х 500т.р. = 6 000т.руб, а куда остаток 500т.руб?
заложено 6,5 млн, но определились с 12-ю семьями, поэтому и 6

Гость|01.02.2017 13:44|

Гость писал(a):

На 500 тыс. рублей только комнату в коммуналке купят)))))
в селе на дом хватит, а мы и рады!

Гость|01.02.2017 13:46|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
12 х 500т.р. = 6 000т.руб, а куда остаток 500т.руб?
заложено 6,5 млн, но определились с 12-ю семьями, поэтому и 6
в нашей стране трудно найти нуждающихся, куда ни плюнь - банкиры и олигархи

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