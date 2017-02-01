01.02.2017 | 11:00

Управляющую компанию «Жилсервис» признали виновной в ненадлежащем исполнении обязательств по содержанию общего имущества многоквартирного дома № 21 на улице Крупской в Пензе.

Административное правонарушение было зафиксировано в ходе проверки, проводившейся в ноябре 2016 года.

При осмотре мест общего пользования члены комиссии обнаружили в подвале захламление и следы затопления, а в подъезде заметили комаров, что является недопустимым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

«ООО «УК «Жилсервис» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, и подвергнуто административному штрафу в размере 13 тысяч рублей», - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.