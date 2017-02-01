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Общество | В Пензе УК «Жилсервис» оштрафовали за грязь в подвале

01.02.2017|11:00
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Управляющую компанию «Жилсервис» признали виновной в ненадлежащем исполнении обязательств по содержанию общего имущества многоквартирного дома № 21 на улице Крупской в Пензе.

Административное правонарушение было зафиксировано в ходе проверки, проводившейся в ноябре 2016 года.

При осмотре мест общего пользования члены комиссии обнаружили в подвале захламление и следы затопления, а в подъезде заметили комаров, что является недопустимым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

«ООО «УК «Жилсервис» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, и подвергнуто административному штрафу в размере 13 тысяч рублей», - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

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Гость|01.02.2017 11:21|

Ждите квитанций товарищи, все равно вам платить.

Гость|01.02.2017 11:40|

Могу показать подвал где вода всегда по колено. Я туда уже не хожу, можно сгинуть.

Гость|01.02.2017 12:39|

пензенские сми опять за свое........бессмысленный ИНФОРМАЦИОННЫЙ МУСОР...напишите еще инспектор гибдд выписал штраф иванову и и...за превышение..БРЕД..про то что действительно важно ВЫ уважаемые журналисты не пишите..а это професиональная деградация товарищи!

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