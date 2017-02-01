01.02.2017 | 09:38

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение субсидий, предоставляемых регионам в 2017 году из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности муниципальных театров. Пензенской области отведено почти пять с половиной миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

670 миллионов рублей, выделенных государством в рамках программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы, распределены между 56 субъектами России. Материальную поддержку окажут театрам в городах с численностью населения до 300 тысяч человек.

Во вторник, 31 января, в Заречном обсудили участие театра юного зрителя в программе «Театры малых городов» и в региональной программе «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014-2020 годы».

«Общий объем средств, выделяемых ТЮЗу, - около 6 млн рублей, 90% которых составляют федеральные субсидии, а еще 10% - деньги, выделенные муниципалитетом в рамках софинансирования», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.

Деньги могут быть направлены на создание новых постановок и показ спектаклей, укрепление материально-технической базы театра (костюмы, декорации, оборудование и т. д.), модернизацию светового оборудования, а также приобретение и установку на сцене накладного поворотного круга.