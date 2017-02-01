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Общество | Родителям пензенских школьников рассказали, как противостоять буллингу

01.02.2017|09:38
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Психолог городского комплексного центра срочной социальной помощи населению провел родительское собрание в средней общеобразовательной школе № 57 г. Пензы им. В. Х. Хохрякова, темой которого стал буллинг как причина возникновения суицидального поведения среди несовершеннолетних.

Специалист в течение часа рассказывал родителям об основных типах этого явления, психологических особенностях детей, которые становятся преследователями, жертвами, и последствиях буллинга для тех и других.

Мамам и папам разъяснили, как помочь ребенку не стать жертвой и что делать, если он ею уже оказался.

Отдельно психолог побеседовал с педагогами, дав им информацию об особенностях работы с агрессорами и жертвами.

Как пояснили в Социальном управлении г. Пензы, буллинг - это длительное физическое или психическое насилие в отношении индивида, неспособного защитить себя в данной ситуации. Мотивацией к нему может стать чувство неприязни, борьба за власть, месть, желание нейтрализовать соперника, восстановить справедливость, самоутвердиться и так далее.

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Гость|01.02.2017 09:48|

У меня дикое желание восстановить справедливость, значит буллинг у меня, аминь

Гость|01.02.2017 09:54|

penzainform.ru писал(a):

может стать чувство неприязни, борьба за власть, месть, желание нейтрализовать соперника, восстановить справедливость, самоутвердиться и так далее.
после такой лекции родители наверняка будут долго путать стороны света, не доверять классическому компасу в виде солнца и рукотворному тоже

Гость|01.02.2017 10:16|

Дедовщина есть везде, где есть устойчивый коллектив, и обиженные жизнью.

Гость|01.02.2017 10:17|

Гость писал(a):

Дедовщина есть везде, где есть устойчивый коллектив, и обиженные жизнью.
Даже у рыбок в аквариуме.

Гость|01.02.2017 10:27|

Почему на фото совсем другая школа, а не 57, где это происходило

Гость|01.02.2017 10:40|

Мамы, папы, педагоги стали жертвами психического насилия со стороны психолога, считающего себя знатоком нового модного слова. Балабольство и формализм. Эти "проповеди" не в школах надо читать.

Гость|01.02.2017 10:40|

penzainform.ru писал(a):

буллинг
По-русски нельзя написать - травля.

Гость|01.02.2017 10:51|

Как у нас любят иностранные слова - буллинг, мерчендайзер.... Прям петтинг какой-то

Гость|01.02.2017 10:57|

Русским словом это конечно нельзя было назвать :) С одной стороны импортные продукты давим гусеницами, с другой - вовсю используем зарубежные слова при наличии своих. Непонятно как-то...

Гость|01.02.2017 11:49|

Гость писал(a):

где это происходило
а что было?

Гость|01.02.2017 12:32|

Гость писал(a):

По-русски нельзя написать - травля.
Травля продолжается и после школы!

Гость|01.02.2017 12:50|

Гость писал(a):

Почему на фото совсем другая школа, а не 57, где это происходило
Это Быдлоинформ, рассчитано что и так схавают

Гость|01.02.2017 13:12|

У Лёхи Булина был большой буллинг на меня. Но потом он пристроил его к Ларисе и состоялся.

Гость|01.02.2017 13:14|

Гость писал(a):

Гость|01.02.2017 10:51|

Как у нас любят иностранные слова - буллинг, мерчендайзер.... Прям петтинг какой-то

Да и не говорите! Куда ни глянь сплошной лизинг, франшизы на каждом шагу, об роуминг спотыкаешься. без супервайзера с тобой вообще никто не разговаривает, все грозят секвестр с тобой сделать. А спикеры чего вытворяют??? А омбудсмены, прости господи, куда смотрят????

Гость|01.02.2017 13:16|

penzainform.ru писал(a):

Мотивацией к нему может стать чувство неприязни, борьба за власть, месть, желание нейтрализовать соперника, самоутвердиться и так далее.
Полная характеристика администрации! Только суицида не хватает!

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