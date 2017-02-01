01.02.2017 | 09:38

Психолог городского комплексного центра срочной социальной помощи населению провел родительское собрание в средней общеобразовательной школе № 57 г. Пензы им. В. Х. Хохрякова, темой которого стал буллинг как причина возникновения суицидального поведения среди несовершеннолетних.

Специалист в течение часа рассказывал родителям об основных типах этого явления, психологических особенностях детей, которые становятся преследователями, жертвами, и последствиях буллинга для тех и других.

Мамам и папам разъяснили, как помочь ребенку не стать жертвой и что делать, если он ею уже оказался.

Отдельно психолог побеседовал с педагогами, дав им информацию об особенностях работы с агрессорами и жертвами.

Как пояснили в Социальном управлении г. Пензы, буллинг - это длительное физическое или психическое насилие в отношении индивида, неспособного защитить себя в данной ситуации. Мотивацией к нему может стать чувство неприязни, борьба за власть, месть, желание нейтрализовать соперника, восстановить справедливость, самоутвердиться и так далее.