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Общество | Перевозчика оштрафовали на 37,5 тыс. за переполненный микроавтобус

01.02.2017|09:05
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Пачелмский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками в Пензе.

Согласно материалам дела, бизнесмен грубо нарушил условия, предусмотренные лицензией. 7 декабря его микроавтобус «Газель Next», следовавший по маршруту № 80, в 8:35 перевозил 26 пассажиров, превысив норму предельной вместимости на 7 человек.

Данное нарушение условий лицензии было признано грубым, так как стало для предпринимателя вторым за год.

В суде перевозчик свою вину не признал. По словам его представителя, протокол об административном правонарушении был составлен необоснованно, так как предприниматель выполнил свои организационно-распорядительные функции надлежащим образом, прописав в инструкции водителя запрет на перевозку пассажиров свыше регламентированной заводом-производителем вместимости.

Суд, изучив материалы дела, не согласился с этим аргументом. Однако при выборе размера штрафа он принял во внимание доводы предпринимателя о затруднительном материальном положении: тот рассказал, что ему приходится арендовать транспортные средства и платить зарплату работникам.

В этой связи перевозчику назначили наказание в размере менее минимального, предусмотренного соответствующей статьей: ему предстоит заплатить 37 500 рублей.

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Гость|01.02.2017 09:19|

Да оштрафуйте уже 12 маршрут. Там и 30 пассажиров не предел.

Гость|01.02.2017 09:37|

Гость писал(a):

Да оштрафуйте уже 12 маршрут. Там и 30 пассажиров не предел
Нельзя, такса уплочена.

Гость|01.02.2017 10:55|

Не хорошо как то получается. Минимальную стоимость перевозки, они рассчитывают сходя из нормативной вместимости автобуса. А перевозят уже сверх нормативов.

Гость|01.02.2017 11:40|

И ладно бы со сточих мест брали меньшую сумму за проезд,нет же-что сидя,что стоя едешь.. правильно их штрафуют.

Имя: Гость
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