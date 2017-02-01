01.02.2017 | 09:05

Пачелмский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками в Пензе.

Согласно материалам дела, бизнесмен грубо нарушил условия, предусмотренные лицензией. 7 декабря его микроавтобус «Газель Next», следовавший по маршруту № 80, в 8:35 перевозил 26 пассажиров, превысив норму предельной вместимости на 7 человек.

Данное нарушение условий лицензии было признано грубым, так как стало для предпринимателя вторым за год.

В суде перевозчик свою вину не признал. По словам его представителя, протокол об административном правонарушении был составлен необоснованно, так как предприниматель выполнил свои организационно-распорядительные функции надлежащим образом, прописав в инструкции водителя запрет на перевозку пассажиров свыше регламентированной заводом-производителем вместимости.

Суд, изучив материалы дела, не согласился с этим аргументом. Однако при выборе размера штрафа он принял во внимание доводы предпринимателя о затруднительном материальном положении: тот рассказал, что ему приходится арендовать транспортные средства и платить зарплату работникам.

В этой связи перевозчику назначили наказание в размере менее минимального, предусмотренного соответствующей статьей: ему предстоит заплатить 37 500 рублей.