01.02.2017 | 13:31

Автомобиль Hyundai, груженный колбасами, ветчиной и другими продуктами из свинины, не доехал из Пензы до магазинов в Рузаевском районе Мордовии. На посту ДПС, расположенном на 313-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов, его остановили сотрудники полиции и инспектор Россельхознадзора.

Как оказалось, часть мясной продукции не имела сопроводительных документов о месте производства и ветеринарно-санитарном состоянии.

По сообщению на сайте Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, 81 кг потенциально опасных мясных изделий возвращен отправителю груза. Водитель автомобиля, перевозивший подозрительный груз, оштрафован на 3 000 рублей.