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Общество | 81 кг мясных изделий без документов вернули из Мордовии в Пензу

01.02.2017|13:31
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Автомобиль Hyundai, груженный колбасами, ветчиной и другими продуктами из свинины, не доехал из Пензы до магазинов в Рузаевском районе Мордовии. На посту ДПС, расположенном на 313-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов, его остановили сотрудники полиции и инспектор Россельхознадзора.

Как оказалось, часть мясной продукции не имела сопроводительных документов о месте производства и ветеринарно-санитарном состоянии.

По сообщению на сайте Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, 81 кг потенциально опасных мясных изделий возвращен отправителю груза. Водитель автомобиля, перевозивший подозрительный груз, оштрафован на 3 000 рублей.

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