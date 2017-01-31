В лор-отделении клинической больницы № 6 завершился ремонт. Пройтись по коридору теперь одно удовольствие, раньше на врачей и пациентов с потолка сыпалась штукатурка.
«В палатах заменили окна, там стало тепло и комфортно. Полностью был отремонтирован смотровой кабинет, где благодаря новому эндоскопическому оборудованию стало возможно проводить ряд небольших операций», - уточнил заведующий лор-отделением клинической больницы № 6 им. Захарьина Андрей Федин.
В обновленном стационаре будут лечиться пациенты с заболеваниями полости носа, острыми синуситами, требующими госпитализации, стенозами гортани, кровотечениями.
Ремонт отделения длился всего один месяц.
Ну центральные каналы рассказали же, и не только они!
Следком разбирается и,наверное,будет официальное сообщение.
Дело приняло общественный резонанс,не замнут,будем надеяться