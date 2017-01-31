31.01.2017 | 17:56

В лор-отделении клинической больницы № 6 завершился ремонт. Пройтись по коридору теперь одно удовольствие, раньше на врачей и пациентов с потолка сыпалась штукатурка.

«В палатах заменили окна, там стало тепло и комфортно. Полностью был отремонтирован смотровой кабинет, где благодаря новому эндоскопическому оборудованию стало возможно проводить ряд небольших операций», - уточнил заведующий лор-отделением клинической больницы № 6 им. Захарьина Андрей Федин.

В обновленном стационаре будут лечиться пациенты с заболеваниями полости носа, острыми синуситами, требующими госпитализации, стенозами гортани, кровотечениями.

Ремонт отделения длился всего один месяц.