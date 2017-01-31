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Общество | В лор-отделении клинической больницы № 6 заменили окна

31.01.2017|17:56
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В лор-отделении клинической больницы № 6 завершился ремонт. Пройтись по коридору теперь одно удовольствие, раньше на врачей и пациентов с потолка сыпалась штукатурка.

«В палатах заменили окна, там стало тепло и комфортно. Полностью был отремонтирован смотровой кабинет, где благодаря новому эндоскопическому оборудованию стало возможно проводить ряд небольших операций», - уточнил заведующий лор-отделением клинической больницы № 6 им. Захарьина Андрей Федин.

В обновленном стационаре будут лечиться пациенты с заболеваниями полости носа, острыми синуситами, требующими госпитализации, стенозами гортани, кровотечениями.

Ремонт отделения длился всего один месяц.

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Гость|31.01.2017 20:10|

Ну центральные каналы рассказали же, и не только они!

Следком разбирается и,наверное,будет официальное сообщение.

Дело приняло общественный резонанс,не замнут,будем надеяться

Гость|31.01.2017 20:16|

наконец то в шестой больнице порядок наводится

Гость|31.01.2017 22:27|

penzainform.ru писал(a):

Андрей Федин
Очень хороший доктор! Спасибо за избавление от кисты ! БСВ

Гость|31.01.2017 22:29|

Да,а туалет там починили? то там жуткая картина была ...

Гость|31.01.2017 22:32|

Гость писал(a):

Гость|31.01.2017 20:16|

наконец то в шестой больнице порядок наводится

А КТО ЕГО НАВОДИТ,САМИ БОЛЬНЫЕ?

Гость|01.02.2017 06:33|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость|31.01.2017 20:16|

наконец то в шестой больнице порядок наводится

А КТО ЕГО НАВОДИТ,САМИ БОЛЬНЫЕ?
а что окнаа больные ставят? обоснуй

Гость|01.02.2017 10:43|

Чет не одного окна в палате не показали

Имя: Гость
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