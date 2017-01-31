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Общество | В 2017 году в области отремонтируют 450 километров дорог

31.01.2017|16:40
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На совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев заявил, что деньги, выделенные на строительство и реконструкцию дорог в Пензенской области в 2017 году, а это почти 5 млрд рублей, уже нужно начинать осваивать.

План внушительный - около 450 километров. Если не поторопиться, времени на проведение всех необходимых работ может не хватить.

«Давайте приобретать материалы, ремонтировать технику. Возможно, что-то нужно будет докупить», - заметил Иван Белозерцев.

Заниматься разработкой проектно-сметной документации и поиском подрядчиков нужно как можно быстрее.

«По 57 объектам аукционы будут проведены до апреля 2017 года. То есть с 10-15 апреля мы планируем начинать работу», - сообщил начальник Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Василий Глаголев.

В 2017-м, согласно реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в регионе необходимо построить и отремонтировать на 50 километров магистралей больше, чем было в прошлом.

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Гость|31.01.2017 18:56|

Гоняев с Брюханковым руки потирают

Гость|31.01.2017 19:17|

penzainform.ru писал(a):

План внушительный - около 450 километров
Как можно за 1 миллион их сделать??? Тотому,что остальные ПОХИЩЕНЫ!!!!!!!

Гость|31.01.2017 19:45|

penzainform.ru писал(a):

«Давайте приобретать материалы, ремонтировать технику. Возможно, что-то нужно будет докупить»
А где планы на аукционы? Победители известны!!!!!

Гость|31.01.2017 19:46|

Запретить участие в тендерах тех организаций,которые нарушают график работ,делают с плохим качеством и были замечены в мошенничестве.Запретить не только именно этой организации,но всему окружению(около неё(клану,семье)).Проверять наличие техники и рабочей силы у ПОДРЯДЧИКА!!!!!!!!А то как обычно тендер выигрывает пупочек у которого из техники только калькулятор. У нас много своей рабочей силы сидит без дела.Зачем отдавать чужим.Под такие деньги нужно восстановить свои дорожные организации.А чужаков выдавить не дав им зарабатывать наши деньги.Они сами всё бросят,если годок посидят на мели.А то что-то больно много непонятных элементов-чужестранцев разъезжать стало по моему городу на джипаках с так называемыми(это только их мнение)крутыми номерами.Нужно отдавать работу прежде всего своим,желательно чтобы штат работников на сто процентов состоял из жителей Пензенской области и руководство тоже.

Гость|31.01.2017 20:00|

Главное ОСВОИТЬ и желательно рисануться, а не сделать. И чтобы "фишка" как можно более средств - не дошедших по назначению.

Гость|31.01.2017 22:52|

А что там с набережной, пять лямов вроде выделили и освоили на "подготовку к разработке проекта", а стелла без которой горожанам не жить ???

Гость|31.01.2017 23:04|

Гость писал(a):

Гость|31.01.2017 22:53|

в этом году делали проспект строителей...а сейчас уже выбоины и ямы...а весной вообще жопа будет...хуле так дороги не чинить...

так кто делали проспект армянских строителей ? конечно обладатели ноевого ковчега, они теперь каждый год будут чинить проспект ноевых строителей. потому что пензо- бого-угоры им отдали всё что надо осваивать каждый год

Гость|01.02.2017 00:13|

Скоро будут новые мерседесы и коттеджи?

а дороги так и останутся старыми

Гость|01.02.2017 00:36|

Колышлейский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры района и решением обязал администрацию Колышлейского района произвести ремонт дороги до села Чубаровка. Решение находится на контроле прокуратуры Пензенской области.

Господин Гришаев, создать видимость ремонта не удастся! Не засыпка щебнем, а капитальный ремонт дороги! И не два года ремонтировать, а сразу же с наступлением тепла! Контроль будет со стороны компетентных органов, общественности, в том числе жителей с. Чубаровка - земляков Дважды Героя Советского Союза, первого командующего ВДВ, боевого генерала В.А. Глазунова.

По этой дороге ежедневно возят детей из с. Чубаровка в школу с. Красная Горка. Вы хотите трагедий???

Ненадлежащее содержание автомобильной дороги - нарушение требований российского законодательства. Вы против законов РФ?!

Все Ваши действия (бездействие) будут преданы широкой гласности, в том числе и на федеральном уровне.

Н.В. Подзорова

Гость|01.02.2017 00:40|

Господин Гришаев, создать видимость ремонта не удастся! Не засыпка щебнем, а капитальный ремонт дороги! И не два года ремонтировать, а сразу же с наступлением тепла! Контроль будет со стороны компетентных органов, общественности, в том числе жителей с. Чубаровка - земляков Дважды Героя Советского Союза, первого командующего ВДВ, боевого генерала В.А. Глазунова.

Чихали мы на Вашего земляка и чубаровку,нам надо яхты и домики на лазурном берегу содержать и богатство приумножать, Натаха!!!

Гость|01.02.2017 00:41|

Н.В. Подзорова - с похмелья проснувшаяся...

Н.В. Подзорова (гость)|01.02.2017 00:49|

Алкаш, можешь дурь гнать, какую угодно, - я от твоих пьяных бредней хуже не буду.

Гость|01.02.2017 00:51|

Гость писал(a):

Господин Гришаев, создать видимость ремонта не удастся! Не засыпка щебнем, а капитальный ремонт дороги! И не два года ремонтировать, а сразу же с наступлением тепла! Контроль будет со стороны компетентных органов, общественности, в том числе жителей с. Чубаровка - земляков Дважды Героя Советского Союза, первого командующего ВДВ, боевого генерала В.А. Глазунова.

Чихали мы на Вашего земляка и чубаровку,нам надо яхты и домики на лазурном берегу содержать и богатство приумножать, Натаха!!!

Решение суда придётся исполнить - дорогу отремонтировать.

Гость|01.02.2017 01:34|

Ключеые слова-КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ОСВОИТЬ!

Гость|01.02.2017 01:37|

Алкаш, можешь дурь гнать, какую угодно, - я от твоих пьяных бредней хуже не буду.

А белочки делают Вас всё "лучше" и "лучше", так держать Натаха!!!

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