31.01.2017 | 16:40

На совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев заявил, что деньги, выделенные на строительство и реконструкцию дорог в Пензенской области в 2017 году, а это почти 5 млрд рублей, уже нужно начинать осваивать.

План внушительный - около 450 километров. Если не поторопиться, времени на проведение всех необходимых работ может не хватить.

«Давайте приобретать материалы, ремонтировать технику. Возможно, что-то нужно будет докупить», - заметил Иван Белозерцев.

Заниматься разработкой проектно-сметной документации и поиском подрядчиков нужно как можно быстрее.

«По 57 объектам аукционы будут проведены до апреля 2017 года. То есть с 10-15 апреля мы планируем начинать работу», - сообщил начальник Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Василий Глаголев.

В 2017-м, согласно реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в регионе необходимо построить и отремонтировать на 50 километров магистралей больше, чем было в прошлом.