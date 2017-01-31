Пензенское информационное агентство|18+|Среда|1 фев 2017|13:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  65.03  |  $  60.31
 

Общество | С 1 февраля каждый пензенец сможет получить участок на Дальнем Востоке

31.01.2017|17:09
Печать

В Российской Федерации внедряется новая инициатива, согласно которой каждый гражданин сможет бесплатно получить участок площадью до одного гектара на Дальнем Востоке, где плотность населения очень низкая. На один квадратный километр приходится всего один человек.

По закону на бесплатную землю сначала претендовали только местные жители. А 1 февраля стартует раздача участков для освоения пустых территорий для всех россиян. Для этого необходимо обратиться в многофункциональный центр и подать заявление в Росреестр.

«Данная услуга будет оказываться только в одном офисе - на ул. Шмидта, 4. Нужно заполнить заявление и выбрать на карте участок», - пояснила и. о. руководителя управления Росреестра по области Оксана Романова.

После одобрения властями человек получит надел в безвозмездное пользование.

«В течение пяти лет он будет пользоваться участком и сможет взять его в аренду», - уточнила Оксана Романова.

В Интернете есть видеоролики, в которых жители Дальнего Востока еще в конце 2016-го осматривали новые территории.

Предполагается, что полученную землю станут использовать для выращивания овощей, фруктов или разведения скота. Кстати, не во всех регионах успели подготовиться к 1 февраля и заключить соглашение с многофункциональными центрами для приема заявок. Пензенская область в этом плане опередила Москву, Мурманск, Забайкальский край и Крым.

0
0
0
0
Гость|31.01.2017 18:47|

Едем на Дальний Восток))

Гость|31.01.2017 18:51|

Какой нормальный человек из средней полосы России поедет туда откуда местные жители бегут,интересно когда такие законы принимаются законодатели каким местом думают?

Гость|31.01.2017 18:53|

Стартуем!)))

Гость|31.01.2017 18:55|

Ага, все прям ломанулись на Дальний восток... Особенно выращивать овощи, фрукты... Дааа и скот еще выращивать...

Дураков нет, бежать из центра России к черту на кулички!!!

Гость|31.01.2017 18:57|

5 лет..., а потом? А если на не вырастит нечего? Должен буду?

Гость|31.01.2017 18:59|

у местного помещика отработаешь...

Гость|31.01.2017 18:59|

Там мошка заживо сожрёт . Оттуда китайцы даже начали уезжать, невозможные условия жизни . Овода там просто как вампиры высасывают кровь у скота из за чего она теряет до 25 % веса Пусть Мендель с утиным туда едут .

Гость|31.01.2017 19:00|

Нахрен в тьмутаракань.Вот ежели бы пару-троечку гектаров на Марсе - я согласен.

Гость|31.01.2017 19:01|

Да китайцев и у нас здесь полно. Чего я к ним поеду.

Гость|31.01.2017 19:04|

Овощи растут у нас очень неплохо, скот держать можно, правда нужно запасаться кормами на зиму.

Гость|31.01.2017 19:07|

Так земли на Д.Востоке хорошей уже нет. Китайцы все засорили, как у нас по дороге на Шемышейку (гидрострой)

Гость|31.01.2017 19:08|

Гость писал(a):

скот держать можно, правда нужно запасаться кормами на зиму.
улыбнло, а где в России не нужно?

Гость|31.01.2017 19:11|

Насмешили

Гость|31.01.2017 19:15|

penzainform.ru писал(a):

Пензенская область в этом плане опередила Москву, Мурманск, Забайкальский край и Крым
и все? офигенное достиженик,значит остальные 80 субьектов впереди нас?

Гость|31.01.2017 19:22|

Я так понимаю, это приложение к закону об отъёме последнего жилья... Теперь каждый россиянин не сможет сказать, что ему жить негде... нЕ движимость же есть...))))

← Ctrl пред.
1234567
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!