31.01.2017 | 17:09

В Российской Федерации внедряется новая инициатива, согласно которой каждый гражданин сможет бесплатно получить участок площадью до одного гектара на Дальнем Востоке, где плотность населения очень низкая. На один квадратный километр приходится всего один человек.

По закону на бесплатную землю сначала претендовали только местные жители. А 1 февраля стартует раздача участков для освоения пустых территорий для всех россиян. Для этого необходимо обратиться в многофункциональный центр и подать заявление в Росреестр.

«Данная услуга будет оказываться только в одном офисе - на ул. Шмидта, 4. Нужно заполнить заявление и выбрать на карте участок», - пояснила и. о. руководителя управления Росреестра по области Оксана Романова.

После одобрения властями человек получит надел в безвозмездное пользование.

«В течение пяти лет он будет пользоваться участком и сможет взять его в аренду», - уточнила Оксана Романова.

В Интернете есть видеоролики, в которых жители Дальнего Востока еще в конце 2016-го осматривали новые территории.

Предполагается, что полученную землю станут использовать для выращивания овощей, фруктов или разведения скота. Кстати, не во всех регионах успели подготовиться к 1 февраля и заключить соглашение с многофункциональными центрами для приема заявок. Пензенская область в этом плане опередила Москву, Мурманск, Забайкальский край и Крым.