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Общество | Депутат Леонид Левин встретился с правозащитницей Еленой Роговой

31.01.2017|18:20
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Рабочая встреча депутата Государственной Думы РФ Леонида Левина и уполномоченного по правам человека в Пензенской области Елены Роговой началась с вручения небольшого подарка.

Елена Николаевна презентовала народному избраннику ежегодный правовой журнал, в котором рассказывается о самых характерных обращениях жителей региона. Больше всего людей волнуют проблемы, связанные с ЖКХ, медициной и лекарственным обеспечением.

«Наш институт на территории Пензенской области существует девять лет. Мы рассматриваем обращения граждан на действия и бездействие органов местного самоуправления, исполнительных, а также федеральных органов, которые у нас расположены», - сообщила Елена Рогова.

Леонид Левин заметил, что никто из граждан не должен остаться без правовой поддержки. Как депутат Госдумы он готов всегда содействовать в подобной работе.

«У меня есть возможность защитить права жителей Пензенской области на федеральном уровне. В случаях, когда законодательство не исполняется, нужно обращаться и в мою приемную, и к вам», - подчеркнул Леонид Левин.

Также в рамках рабочего визита депутат встретился с редакторами районных газет и представителями бизнеса.

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Гость|31.01.2017 18:58|

кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку

Гость|31.01.2017 19:10|

Уполномоченная по правам человека не правозащитница. Ни Левин, ни она про аварию в мороз ничего...

Гость|31.01.2017 20:14|

Уполномоченный по правам человека - лицо государственное и априори не может являться правозащитником . Ибо защищать человека, его права нужно всегда и только от самого государства , его судебной системы и силовых структур .

Гость|31.01.2017 20:34|

Золотые слова

Гость|31.01.2017 21:41|

Почему все считают, что Левин балобол, по моему нормальный парень.

Гость|31.01.2017 21:44|

Он не балобол, он для народа старается.

Гость|31.01.2017 21:57|

Гость писал(a):

Он не балобол, он для народа старается.
Для какого народа,не подскажите!???

Гость|31.01.2017 22:06|

Ой спасибо что приехал!

Сразу всем полегчало

Гость|31.01.2017 23:28|

Время помогать людям

Гость|01.02.2017 00:25|

Он не балобол, он для народа старается.

Для какого народа,не подскажите!???

Который скоро начнет сваливать к своим яхтам, дворцам на Лазурный берег и в Испанию...

Гость|01.02.2017 00:53|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Он не балобол, он для народа старается.
Для какого народа,не подскажите!???

Для израильского.

Гость|01.02.2017 00:56|

«У меня есть возможность защитить права жителей Пензенской области на федеральном уровне...», - подчеркнул Леонид Левин.

Левин, что же ты не защищал права жителей Белгородской области, когда был депутатом в ГД от Белгородской области, а занимался только своим бизнесом???

Гость|01.02.2017 00:56|

Кто эти люди?

Гость|01.02.2017 02:09|

Зарсанец, памперсами запасись!

Гость|01.02.2017 02:23|

Гость писал(a):

31.01.2017 22:06|

Ой спасибо что приехал!

Сразу всем полегчало

Плевать ему на пензяков. Он в Пензе не нужен. Защищать он будет только свои интересы, что делал всегда.

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Имя: Гость
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