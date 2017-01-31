31.01.2017 | 18:20

Рабочая встреча депутата Государственной Думы РФ Леонида Левина и уполномоченного по правам человека в Пензенской области Елены Роговой началась с вручения небольшого подарка.

Елена Николаевна презентовала народному избраннику ежегодный правовой журнал, в котором рассказывается о самых характерных обращениях жителей региона. Больше всего людей волнуют проблемы, связанные с ЖКХ, медициной и лекарственным обеспечением.

«Наш институт на территории Пензенской области существует девять лет. Мы рассматриваем обращения граждан на действия и бездействие органов местного самоуправления, исполнительных, а также федеральных органов, которые у нас расположены», - сообщила Елена Рогова.

Леонид Левин заметил, что никто из граждан не должен остаться без правовой поддержки. Как депутат Госдумы он готов всегда содействовать в подобной работе.

«У меня есть возможность защитить права жителей Пензенской области на федеральном уровне. В случаях, когда законодательство не исполняется, нужно обращаться и в мою приемную, и к вам», - подчеркнул Леонид Левин.

Также в рамках рабочего визита депутат встретился с редакторами районных газет и представителями бизнеса.