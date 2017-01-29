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Общество | В школах Пензенской области пройдет экологическая акция

29.01.2017|11:01
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В феврале в учебных заведениях Пензенской области стартует акция «Летопись добрых дел по сохранению природы». В ней примут участие группы школьников в возрасте 12-18 лет, которые разработали и реализовали или реализуют экологический проект в течение учебного года либо ряда лет.

Школьникам предлагается несколько тематических направлений: «Экологическое благополучие места проживания», «Экологическое благополучие территории образовательной организации», «Сохранение водных экосистем», «Сохранение наземных экосистем» и «Экологическое просвещение и распространение природоохранных идей».

«Конкурсные материалы подаются на бумажных и электронных носителях вместе с анкетой-заявкой до 16 февраля по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, Центр развития творчества детей и юношества, отдел естественно-научной деятельности. Тел. 8 (8412) 52-21-01, е-mail: oblsunpenza@mail.ru», - сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

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Гость|29.01.2017 11:10|

На экологию с этом году очень неплохие гранты. Надо освоить:-)

Гость|29.01.2017 11:13|

Операция "Ы".

Гость|29.01.2017 11:36|

Гость писал(a):

2-3 пидорка посадить на колья !
Я бы наверно на сию шоу привел бы всю семью !

Гость|29.01.2017 11:57|

ТАК ВОТ КТО БУДЕТ ТРУБЫ УКЛАДЫВАТЬ И АКВАПАРК НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ И АДРЕС ПЕРЕПУТАЛИ ЛЕРМОНТОВА НЕ 2 А 28 БЕЗ ЛОХА ЖИЗНЬ ПЛОХА

Гость|29.01.2017 12:01|

Почему в феврале, может быть в конце апреля или в начале мая. Получается снова за счет учеников и студентов. а где же бизнес. Год Экологии это очень хорошо, а где программа Пензы и Пензенской области, опубликуйте ее на сайте , чтобы было видно. что планируется сделать и кто за это отвечает, а так одна болталогия.

Гость|29.01.2017 13:57|

Много лет тому назад школьники посадили деревья и появился Ульяновский парк. А что там теперь? Конечно, идея имеет воспитательный эффект, но ведь за ней есть какой-то подвох?

Гость|29.01.2017 14:02|

Воспитательный эффект приучить к бесплатному труду

Имя: Гость
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