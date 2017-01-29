29.01.2017 | 11:01

В феврале в учебных заведениях Пензенской области стартует акция «Летопись добрых дел по сохранению природы». В ней примут участие группы школьников в возрасте 12-18 лет, которые разработали и реализовали или реализуют экологический проект в течение учебного года либо ряда лет.

Школьникам предлагается несколько тематических направлений: «Экологическое благополучие места проживания», «Экологическое благополучие территории образовательной организации», «Сохранение водных экосистем», «Сохранение наземных экосистем» и «Экологическое просвещение и распространение природоохранных идей».

«Конкурсные материалы подаются на бумажных и электронных носителях вместе с анкетой-заявкой до 16 февраля по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, Центр развития творчества детей и юношества, отдел естественно-научной деятельности. Тел. 8 (8412) 52-21-01, е-mail: oblsunpenza@mail.ru», - сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.