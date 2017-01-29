29.01.2017 | 12:06

Строительный холдинг «Термодом» готовится к возведению крупного торгово-развлекательного центра в Спутнике. Начало работ запланировано на 2017 год. Комплекс расположится в центральной части микрорайона, на перекрестке улиц Светлой и Изумрудной. Кварталы напротив будущего торгового центра уже сейчас застроены на 80%.

Площадь комплекса составит более 40 000 квадратных метров. Согласно проекту здание будет четырехэтажным, также обустроят нулевой подземный этаж. Предусмотрено большое количество парковочных мест.

В комплексе расположится множество торговых точек, будут супермаркет, кафе, а также кинотеатр и обширная развлекательная зона. Планируется, что новый торгово-развлекательный центр станет местом молодежного и семейного досуга.

Строительство будет идти в несколько этапов. Это позволит комплексу начать работу в кратчайшие сроки - через один-два года после начала возведения.

Компания «Термодом» приглашает соинвесторов присоединиться к строительству объекта. Проконсультироваться по данному вопросу можно в будние дни по номеру +7 (8412) 23-56-55.