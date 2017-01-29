В пятницу, 27 января, в Пензенской области прошла очередная профилактическая операция «Пешеход». Ее организовали сотрудники ГИБДД.
За время проведения мероприятия было выявлено 160 пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения.
«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает о необходимости быть внимательными у переходов: водителям - снизить скорость, а пешеходам - удостовериться, что их пропускают», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Так на них составили администратовку или нет? Как обычно наверное пожурили и отпустили. Штрафовать нужно, по другому до них не дойдет.