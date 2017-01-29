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Общество | Инспекторы ГИБДД за один день выявили 160 пешеходов-нарушителей

29.01.2017|11:14
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В пятницу, 27 января, в Пензенской области прошла очередная профилактическая операция «Пешеход». Ее организовали сотрудники ГИБДД.

За время проведения мероприятия было выявлено 160 пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения.

«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает о необходимости быть внимательными у переходов: водителям - снизить скорость, а пешеходам - удостовериться, что их пропускают», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|29.01.2017 11:26|

penzainform.ru писал(a):

было выявлено 160 пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения.
Так на них составили администратовку или нет? Как обычно наверное пожурили и отпустили. Штрафовать нужно, по другому до них не дойдет.

Гость|29.01.2017 11:39|

Штрафовать им кишка танка.

Гость|29.01.2017 11:44|

Меня на 500р. штрафанули между прочим!

Гость|29.01.2017 11:45|

penzainform.ru писал(a):

было выявлено 160 пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения.
Всего? Или только на одном переходе? За час!

Гость|29.01.2017 11:55|

Гость писал(a):

Всего? Или только на одном переходе? За час!
Весь день и занималось этим под 200 человек !

Гость|29.01.2017 11:56|

Гость писал(a):

Меня на 500р
Очень малый штраф! Штраф должен быть от 5000 с обязательным задержанием на 2 часа для выяснения личности ! При повторном, штраф удваивать !

Гость|29.01.2017 13:54|

Особенно наглую молодёжь!

Гость|29.01.2017 14:23|

Гость писал(a):

Штрафовать им кишка танка.
Хрен****в , меня штрафанули на 500р, так что система работает.Тут всё правда написано, тут они(Власть)будит на всём будит рвать,лищбы пополнить, хоть копейками. Да и мы сами виноваты.Порядок есть порядок. Это для нас дураков, полезно.Хоть есть кому о нас позаботиться.

Гость|29.01.2017 14:45|

Красавцы!у нас в кузнецке часто ГИБДД такие рейды проводят! Особенно улица белинского район Гулливер там два пешеходных перехода пешеходы бегают везде сейчас ведь хрен затормозишь люди будьте внимательны!!!

Гость|29.01.2017 14:48|

У знакомого на маму выписали 500р. Так она сейчас каждую зебру в кузнецке знает! Меры очень очень действенные!

Гость|29.01.2017 14:57|

Ходьбой люди обогревались.

Гость|29.01.2017 17:15|

Гость писал(a):

Штраф должен быть от 5000 с обязательным задержанием на 2 часа
И конфискацией средства передвижения (ботинок) на штрафстоянку!

Гость|29.01.2017 17:47|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Всего? Или только на одном переходе? За час!
Весь день и занималось этим под 200 человек !

80 000 деревянных в казне. Хватит на углубление русла Суры.

Гость|29.01.2017 18:00|

500 руб?с вас скотов нужно драть как с водителей,а даже и больше,так как подвергаете опасности себя,водилу и автомобиль,чьё то имущество!5000 и по чаще,тогда порядок будет!

Гость|29.01.2017 19:42|

Гость писал(a):

Штрафовать им кишка танка
во первых научись для начала писать грамотно, а во вторых по твоему может лучше сразу расстрелять. Вот дай тебе власть, так ты будешь заставлять людей ползать на коленях пред тобой и целовать твои ботинки

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Имя: Гость
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