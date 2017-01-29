29.01.2017 | 11:14

В пятницу, 27 января, в Пензенской области прошла очередная профилактическая операция «Пешеход». Ее организовали сотрудники ГИБДД.

За время проведения мероприятия было выявлено 160 пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения.

«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает о необходимости быть внимательными у переходов: водителям - снизить скорость, а пешеходам - удостовериться, что их пропускают», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.