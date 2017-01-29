Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|29 янв 2017|23:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-24oC
-22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-25oC
-16oC
Завтра | Облачно |
  64.34  |  $  60.32
 

Общество | Губернатор поручил усилить работы в микрорайоне Севера

29.01.2017|22:06
Печать

В воскресенье, 29 января, в 20:00 в пензенской школе № 71 состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1. Участники заседания обсудили план работ на предстоящую ночь и закрепили бригады за домами, в которых необходимо завершить пуско-наладочные мероприятия.

Вечером микрорайон Север посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава администрации города Виктор Кувайцев доложил о работе за прошедшие сутки и о планах на ближайшее время.

«В настоящий момент проводится циркуляция теплоносителя во вновь построенных тепловых сетях. Это делается с целью их диагностики и проверки на утечки», - пояснил Кувайцев.

«Губернатор поставил задачу усилить в ночь работу, чтобы завтра все жители микрорайона были с теплом», - сообщает пресс-служба мэрии.

0
0
0
0
Гость|29.01.2017 22:19|

А В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ УСИЛИТЬ РАБОТУ НЕ НАДО???ПО УЛ.9 ЯНВАРЯ В КВАРТИРЕ 10 ГРАДУСОВ УЖЕ 3 ДЕНЬ!!!Я ОБЗВОНИЛА ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ И НИЧЕГО!!!ПОДСКАЖИТЕ , МОЖЕТ ВЫ ЗНАЕТЕ КУДА ЕЩЕ ЗВОНИТЬ?

Гость|29.01.2017 22:21|

Когда он закончит поручать,надо прказывать,как Сталин.

Гость|29.01.2017 22:24|

не надо в заводском р-не тепло дали нще под утро после аварии и в квартирах тепло..спасибо ...а у вас просто забита система ..ждите 9 февраля

Гость|29.01.2017 22:31|

Гость писал(a):

А В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ УСИЛИТЬ РАБОТУ НЕ НАДО???ПО УЛ.9 ЯНВАРЯ В КВАРТИРЕ 10 ГРАДУСОВ УЖЕ 3 ДЕНЬ!!!Я ОБЗВОНИЛА ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ И НИЧЕГО!!!ПОДСКАЖИТЕ , МОЖЕТ ВЫ ЗНАЕТЕ КУДА ЕЩЕ ЗВОНИТЬ?
в мчс

Гость|29.01.2017 22:41|

Гость писал(a):

Когда он закончит поручать,надо прказывать,как Сталин.
Для этого надо ввести военное положение. За неповиновение можно будет расстреливать на месте .

Гость|29.01.2017 23:36|

Готовьтесь к новым отключениям. Гидроудар явление коварное. Там, где не до конца порвал, скоро лопнет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!