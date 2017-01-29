29.01.2017 | 22:06

В воскресенье, 29 января, в 20:00 в пензенской школе № 71 состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1. Участники заседания обсудили план работ на предстоящую ночь и закрепили бригады за домами, в которых необходимо завершить пуско-наладочные мероприятия.

Вечером микрорайон Север посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава администрации города Виктор Кувайцев доложил о работе за прошедшие сутки и о планах на ближайшее время.

«В настоящий момент проводится циркуляция теплоносителя во вновь построенных тепловых сетях. Это делается с целью их диагностики и проверки на утечки», - пояснил Кувайцев.

«Губернатор поставил задачу усилить в ночь работу, чтобы завтра все жители микрорайона были с теплом», - сообщает пресс-служба мэрии.