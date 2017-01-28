28.01.2017 | 16:52

Амбициозную, но выполнимую задачу поставили перед собой представители сообщества Greenshift: высадить на территории области миллион деревьев. Активисты провели встречу с неравнодушными к экологическим проблемам пензенцами, чтобы спланировать новые мероприятия и еще больше озеленить наш город.

«В ходе последней акции мы посадили 1 730 деревьев, в ней участвовали около 50 человек», - рассказал основатель сообщества Greenshift Алексей Авдонин.

Этой весной активисты намерены устроить уборку арбековского леса, увеличить количество точек для раздельного сбора мусора и приемников использованных батареек. Кроме того, планируется распространять семена деревьев с инструкциями по посадке.

«Человек может приехать к нам, взять семена или саженцы и где-то посадить деревья», - пояснил садовод Вячеслав Кубис.

Это один из шагов на пути к главной цели - миллиону деревьев. Идти к ней, возможно, придется 10 или 20 лет, но, чем больше горожане задумываются об экологии, тем реальнее осуществление идеи.