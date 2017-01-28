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Общество | Сообщество Greenshift планирует посадить в области миллион деревьев

28.01.2017|16:52
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Амбициозную, но выполнимую задачу поставили перед собой представители сообщества Greenshift: высадить на территории области миллион деревьев. Активисты провели встречу с неравнодушными к экологическим проблемам пензенцами, чтобы спланировать новые мероприятия и еще больше озеленить наш город.

«В ходе последней акции мы посадили 1 730 деревьев, в ней участвовали около 50 человек», - рассказал основатель сообщества Greenshift Алексей Авдонин.

Этой весной активисты намерены устроить уборку арбековского леса, увеличить количество точек для раздельного сбора мусора и приемников использованных батареек. Кроме того, планируется распространять семена деревьев с инструкциями по посадке.

«Человек может приехать к нам, взять семена или саженцы и где-то посадить деревья», - пояснил садовод Вячеслав Кубис.

Это один из шагов на пути к главной цели - миллиону деревьев. Идти к ней, возможно, придется 10 или 20 лет, но, чем больше горожане задумываются об экологии, тем реальнее осуществление идеи.

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Гость|28.01.2017 18:22|

Опять мутная шаражка.Кто опять деньги моет.Бесплатно сыр с капканом.

Гость|28.01.2017 18:42|

Опять диванные критиканы выплескивают накопившееся)

Гость|28.01.2017 18:59|

penzainform.ru писал(a):

с инструкциями по посадке.
Борьба с коррупцией чтоль?

Гость|28.01.2017 19:18|

Какие молодцы ребята! Цифра, конечно, очень амбициозная. Но! Пусть у вас всё обязательно получится. Сил вам и терпения.

Гость|28.01.2017 19:18|

Посадите между арбековской заставой и ул.Побочинская,отличная территория под сквер.

Гость|28.01.2017 19:31|

Гость писал(a):

Посадите между арбековской заставой и ул.Побочинская,отличная территория под сквер
Каков статус земли там? там она планируется как сквер или под будущую застройку?

Мало просто посадить. Важно посадить там, где не велик шанс, что все сравняют и построят многоэтажку.

Гость|28.01.2017 19:43|

Сейчас время сажать не деревья, а контру антинародную .

Гость|28.01.2017 19:46|

Только, пожалуйста, не трогайте дикую природу,там и без акций все, что нужно вырастет

Гость|28.01.2017 19:54|

Главное, не подпускать к этому мероприятию лже-экологов из географического общества! Эти - точно отмоют...

Гость|28.01.2017 20:19|

Откуда они столько саженцев возьмут.Вот в чём вопрос...

Гость|28.01.2017 20:23|

Гость писал(a):

Откуда они столько саженцев возьмут.Вот в чём вопрос...
Из питомника,а мы(бюджет) купим.

Гость|28.01.2017 21:21|

Один умный человек из комментаторов все же нашелся. Действительно, дикую природу не трогайте со своим необузданным рвением. И тем более не привлекайте общественность к такому массовому причинению вреда природе. Гораздо полезнее просто не давать гадить - и не просто убирать все время за другими - поржут над вами и снова нагадят. Честь и хвала тому, кто научится доносить такие вещи до нашей свинской нации.

Гость|28.01.2017 21:26|

В чем проблема, когда весеннепальные заросшие бурьяном, заброшенные земли, люди засаживают лесом?

Гость|28.01.2017 21:29|

Гость писал(a):

Откуда они столько саженцев возьмут.Вот в чём вопрос...
Из Китая .

Гость|28.01.2017 23:01|

попы не против? Им потом все это вырубать под свои храмики

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Имя: Гость
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