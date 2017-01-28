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Общество | Полицейские проверяют, как пензенцы хранят гражданское оружие

28.01.2017|16:11
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Вступили в силу новые формы медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению гражданским оружием для получения лицензии на его приобретение. Срок действия таких справок - один год.

«Владельцы гражданского оружия обязаны представить вышеуказанные медицинские заключения не реже одного раза в пять лет», - подчеркнул врио начальника центра лицензионно- разрешительной работы Управления Росгвардии по Пензенской области Роман Анисимов.

Владельцы пистолетов, ружей и карабинов должны хранить свое оружие и патроны по месту жительства в запираемых на замок металлических шкафах или сейфах, ящиках из высокопрочных материалов либо деревянных коробах, обитых железом. Это регулярно проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Если же вы случайно нашли где-нибудь пистолет или винтовку либо храните у себя дома другое не имеющее разрешительных документов оружие, в этом случае, чтобы не иметь проблем с законом, его необходимо сдать в полицию. Тогда человек освобождается от уголовной ответственности и получает денежное вознаграждение.

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Гость|28.01.2017 20:11|

Нашел оружие и нести его в полицию ? Чо , спятили ? Надо сообщить в полицию и не трогать оружие .

Гость|28.01.2017 20:57|

Нашёл эдак пистоль, положил его в карман и пошёл сдавать его в полицию . По дороге к тебе подошли два гопника :

- Дай закурить, дружара !

- Я не курю, пацаны .

- Тогда дай деньжат на сигареты .

- У меня нет денег.

- А это мы сейчас проверим .

Завязывается драка. Мимо как раз автомобиль ППС едет. Всех задерживают и обыскивают. У нашедшего пистолет находят пистолет ...

Гость|28.01.2017 21:03|

Гость писал(a):

Нашёл эдак пистоль, положил его в карман и пошёл сдавать его в полицию . По дороге к тебе подошли два гопника :
Братья Стругацкие отдыхают.

Гость|28.01.2017 21:24|

Гость писал(a):

Нашел оружие и нести его в полицию ? Чо , спятили ? Надо сообщить в полицию и не трогать оружие .
А лучше сразу валить оттуда ибо затаскают .

Гость|28.01.2017 21:28|

Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути.

Гость|28.01.2017 21:32|

Гость писал(a):

Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути.
У автовокзала ?

Гость|28.01.2017 21:43|

А почему не сказали сколько денег-то готовить за комиссию очередную?

Гость|28.01.2017 21:49|

Гость писал(a):

А почему не сказали сколько денег-то готовить за комиссию очередную?
Берегём вашу нервную систему .

Гость|28.01.2017 22:06|

Ответиш за это .

Гость|28.01.2017 22:09|

За Ь?

Гость|28.01.2017 22:21|

Он или даун или малолетка дибил . За такие слова человека разбирают на молекулы .

Гость|29.01.2017 00:51|

В конце 90-х у каждого бандюгана имелось оружие и никто из них за это не сел.Почему?Они каждый день писали заявление в милицию,что нашли огнестрел и хотят его сдать.Текст был,как под копирку,только даты каждый день обновлялись.

Гость|29.01.2017 09:54|

Гость писал(a):

А лучше сразу валить оттуда ибо затаскают .
и сказать что пестоль отнял у них !

Имя: Гость
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