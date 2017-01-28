28.01.2017 | 16:11

Вступили в силу новые формы медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению гражданским оружием для получения лицензии на его приобретение. Срок действия таких справок - один год.

«Владельцы гражданского оружия обязаны представить вышеуказанные медицинские заключения не реже одного раза в пять лет», - подчеркнул врио начальника центра лицензионно- разрешительной работы Управления Росгвардии по Пензенской области Роман Анисимов.

Владельцы пистолетов, ружей и карабинов должны хранить свое оружие и патроны по месту жительства в запираемых на замок металлических шкафах или сейфах, ящиках из высокопрочных материалов либо деревянных коробах, обитых железом. Это регулярно проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Если же вы случайно нашли где-нибудь пистолет или винтовку либо храните у себя дома другое не имеющее разрешительных документов оружие, в этом случае, чтобы не иметь проблем с законом, его необходимо сдать в полицию. Тогда человек освобождается от уголовной ответственности и получает денежное вознаграждение.