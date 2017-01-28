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Общество | Пензенцы неохотно соглашаются переждать холод в пунктах обогрева

28.01.2017|15:41
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Технический директор компании «Т Плюс», чьи сети оказались под ударом, был уверен, что работа с последствиями аварии на ТЭЦ-1 закончена.

Уже в пятницу вечером приступили к пуску тепла в жилые дома, школы и детские сады, в которых остыли батареи.

Точную дату, когда в квартирах горожан станет комфортно и столбики комнатных термометров поползут вверх, чиновники не называли: опасно делать прогнозы с такими ветхими сетями. Такого же мнения придерживаются и пензенцы.

«Главное, чтобы батареи не замерзли», - отметил житель дома № 3 на ул. Толстого Александр.

В некоторых домах почти сутки не было тепла. Виной всему трубы, которые лопнули в результате гидравлического удара. Он произошел после того, как в системе повысилось давление. Вскрывать участки теплотрасс пришлось в Октябрьском и Железнодорожном районах Пензы.

В городе открыли 44 пункта обогрева, туда приглашали людей, которые замерзают в своих квартирах.

«Мы предлагали горожанам, но в основном все отказываются», - пояснил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

Не поехала в пункт обогрева и жительница дома на Саранской Наталья Макарова. С включенным обогревателем она следит за тем, что происходит на месте устранения коммунальной аварии. Тепло в пятиэтажку на Саранской стало поступать уже вечером 27 января.

Тех, кто продолжает замерзать, просят сообщать об этом по телефону горячей линии прокуратуры 46-40-35.

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Гость|28.01.2017 17:54|

penzainform.ru писал(a):

В городе открыли 44 пункта обогрева, туда приглашали людей, которые замерзают в своих квартирах.
Хоть несколько адресов назовите,а? Для спортивного интересу...

Гость|28.01.2017 18:01|

Точную дату, когда в квартирах горожан станет комфортно и столбики комнатных термометров поползут вверх, чиновники не называли: опасно делать прогнозы с такими ветхими сетями.

Кто ответит за то, что сети стали такими ветхими? Кого уволят и посадят? Можно конкретные фамилии?

Гость|28.01.2017 18:19|

Что,ещё не починили?

Гость|28.01.2017 18:23|

Гость писал(a):

Хоть несколько адресов назовите,а? Для спортивного интересу...
Паттайя, Пхукет, Самуи...

Гость|28.01.2017 18:43|

Интересно, мошенники теперь будут звонить и говорить:

"За отключение отопления вам положена компенсация, она будет перечислена на карточку, назовите пожалуйста что на ней написано с двух сторон пожалуйста."

Гость|28.01.2017 19:02|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
В городе открыли 44 пункта обогрева, туда приглашали людей, которые замерзают в своих квартирах.
Хоть несколько адресов назовите,а? Для спортивного интересу...
Заксобр, домик на площади Ленина, городская администрация, администрации ж/д, Октябрьского и Ленинского районов, верно?.. Скромные люди в городе, их приглашали, а оне не пошли

Гость|28.01.2017 19:14|

Парад техники МЧС на площади регулярны, а аварию устранять сами не могут. Приглашают с другой республики.

Гость|28.01.2017 19:23|

Значит,никто особо и не мерзнет,а то бы пулей побежали.

Гость|28.01.2017 19:32|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
penzainform.ru писал(a):
В городе открыли 44 пункта обогрева, туда приглашали людей, которые замерзают в своих квартирах.
Хоть несколько адресов назовите,а? Для спортивного интересу...
Заксобр, домик на площади Ленина, городская администрация, администрации ж/д, Октябрьского и Ленинского районов, верно?.. Скромные люди в городе, их приглашали, а оне не пошли

Ул. Кирова, 13 (Заксобр)

ул. Московская, 75 (губернатор, правительство области)

пл. Маршала Жукова, 4 (мэрия, гордума)

ул. Московская, 110

Гость|28.01.2017 19:44|

Ройте скважины под воду,ищете газ на участке,если не хотите остаться на морозе с голой ж....,и изнощеными сетями!!!

Гость|28.01.2017 20:36|

Гость писал(a):

Хоть несколько адресов назовите,а? Для спортивного интересу...
со спортивным на пробежку беги...

Гость|28.01.2017 21:32|

penzainform.ru писал(a):

Точную дату, когда в квартирах горожан станет комфортно и столбики комнатных термометров поползут вверх, чиновники не называли
как так а кто говорил что в течение 4 часов все исправят

Гость|28.01.2017 21:41|

Гость писал(a):

Интересно, мошенники теперь будут звонить и говорить:

"За отключение отопления вам положена компенсация, она будет перечислена на карточку, назовите пожалуйста что на ней написано с двух сторон пожалуйста."

И идиоты непременно найдутся .

Гость|28.01.2017 22:54|

Ну и где репортаж или новость как там в пункте обогрева в санатории в гостинице. Чем занят Губер мэр. Где сказка на ночь как Пенза была подготовлена к отопительному сезону 2016 - 2017 год?

Гость|28.01.2017 23:30|

Гость писал(a):

Ну и где репортаж или новость как там в пункте обогрева в санатории в гостинице
все же отказались , номера койки пусты,столы ломятся от явств разных и горячее есть и холодное питание, пропадает

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Имя: Гость
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