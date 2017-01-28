28.01.2017 | 15:41

Технический директор компании «Т Плюс», чьи сети оказались под ударом, был уверен, что работа с последствиями аварии на ТЭЦ-1 закончена.

Уже в пятницу вечером приступили к пуску тепла в жилые дома, школы и детские сады, в которых остыли батареи.

Точную дату, когда в квартирах горожан станет комфортно и столбики комнатных термометров поползут вверх, чиновники не называли: опасно делать прогнозы с такими ветхими сетями. Такого же мнения придерживаются и пензенцы.

«Главное, чтобы батареи не замерзли», - отметил житель дома № 3 на ул. Толстого Александр.

В некоторых домах почти сутки не было тепла. Виной всему трубы, которые лопнули в результате гидравлического удара. Он произошел после того, как в системе повысилось давление. Вскрывать участки теплотрасс пришлось в Октябрьском и Железнодорожном районах Пензы.

В городе открыли 44 пункта обогрева, туда приглашали людей, которые замерзают в своих квартирах.

«Мы предлагали горожанам, но в основном все отказываются», - пояснил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

Не поехала в пункт обогрева и жительница дома на Саранской Наталья Макарова. С включенным обогревателем она следит за тем, что происходит на месте устранения коммунальной аварии. Тепло в пятиэтажку на Саранской стало поступать уже вечером 27 января.

Тех, кто продолжает замерзать, просят сообщать об этом по телефону горячей линии прокуратуры 46-40-35.