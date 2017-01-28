28.01.2017 | 17:41

Вьетнамская семья Чан очень бережно относится к своим традициям. 28 января в этом году - первый день нового года по восточному календарю.

«В этот день нужно вспоминать умерших - бабушек, дедушек - и молиться за них», - рассказал Минь Лам Чан.

Вьетнамцы никогда не сядут за праздничный стол, пока не угостят духов умерших предков. Не забудут и о живых родственниках - обязательно позвонят во Вьетнам.

На новогоднем столе нет салата оливье и селедки под шубой, хотя их Чан очень любят. Для этого праздника хозяйка приготовила бамбуковый суп, национальный праздничный пирог, вьетнамские блинчики и чипсы из рисовой муки. Последнее угощение особенно нравится дочкам Лам, Нган, Мичи и их русским подружкам, которые обязательно придут поздравить Чан.

«Они уже пробовали некоторые блюда», - отметила Нган Чан.

Супруги Чан живут в Пензе уже много лет. Занимаются бизнесом. Хыонг, а по-русски просто Роза, училась в России, мечтала здесь остаться. Супруг ее поддержал.

«Нам нравится Россия, мы привыкли к культуре, к людям. Хотим, чтобы дети получили образование здесь», - отметил Минь Лам Чан.