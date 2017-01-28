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Общество | Пензенские вьетнамцы отмечают первый день года по восточному календарю

28.01.2017|17:41
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Вьетнамская семья Чан очень бережно относится к своим традициям. 28 января в этом году - первый день нового года по восточному календарю.

«В этот день нужно вспоминать умерших - бабушек, дедушек - и молиться за них», - рассказал Минь Лам Чан.

Вьетнамцы никогда не сядут за праздничный стол, пока не угостят духов умерших предков. Не забудут и о живых родственниках - обязательно позвонят во Вьетнам.

На новогоднем столе нет салата оливье и селедки под шубой, хотя их Чан очень любят. Для этого праздника хозяйка приготовила бамбуковый суп, национальный праздничный пирог, вьетнамские блинчики и чипсы из рисовой муки. Последнее угощение особенно нравится дочкам Лам, Нган, Мичи и их русским подружкам, которые обязательно придут поздравить Чан.

«Они уже пробовали некоторые блюда», - отметила Нган Чан.

Супруги Чан живут в Пензе уже много лет. Занимаются бизнесом. Хыонг, а по-русски просто Роза, училась в России, мечтала здесь остаться. Супруг ее поддержал.

«Нам нравится Россия, мы привыкли к культуре, к людям. Хотим, чтобы дети получили образование здесь», - отметил Минь Лам Чан.

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Гость|28.01.2017 21:08|

Что я только что прочел??? АХ....

Гость|28.01.2017 21:52|

Странные они какие-то, я бы наоборот уехал отсюда туда жить.

Гость|28.01.2017 22:02|

А там хуже чем здесь . Поробуй мы туда приехать нас от туда быстро направят и это самый лучший вариант .

Гость|28.01.2017 22:04|

Пензенсаие вьенамцы скоро китайцы . Дожили .

Гость|28.01.2017 22:51|

penzainform.ru писал(a):

Супруги Чан живут в Пензе уже много лет
на что спрашивается?

Гость|28.01.2017 23:04|

Барыги

Гость|28.01.2017 23:08|

Они самые но точно не дворники.

Гость|28.01.2017 23:39|

Нормальные люди. Ну нравится им здесь, почему нет. Люди стали мобильными, все переезжают туда, где кому нравится.

Гость|29.01.2017 10:49|

татар пензенских знаю, мордву знаю, русских знаю, евреев знаю.

вьетнамцы пензенские????

напомните, с какого века они тут проживают?

Гость|29.01.2017 11:30|

Сегодня можно с утра кукарекнуть. Ку Ка Ре Ку.

Гость|29.01.2017 12:29|

Гость писал(a):

Сегодня можно с утра кукарекнуть. Ку Ка Ре Ку.
Спой светик не стыдись.

Гость|29.01.2017 12:35|

Гость писал(a):

Странные они какие-то, я бы наоборот уехал отсюда туда жить.
Ты что не в курсе, что там была война? Американские войска оттуда выгнали, но они разрушили всю инфраструктуру страны, всю промышленность,Джунгли все посыпали дустом и сматались оттуда

Гость|29.01.2017 12:39|

Гость писал(a):

Странные они какие-то, я бы наоборот уехал отсюда туда жить.
Езжай, скатертью дорога. Только от гербицидов мангровые леса погибли и писки на полшестого смотрят.

Имя: Гость
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