28.01.2017 | 15:51

«В настоящее время почти 7 500 пензенцев, которые обратились за изготовлением полиса медицинского страхования, не пришли за готовым документом», - сообщила директор ТФОМС Пензенской области Елена Аксенова.

На руках у них только временное свидетельство, которое действительно лишь месяц.

«Организации могут отказать в оказании медицинской помощи. Чтобы узнать, входите ли вы в эти семь с половиной тысяч, нужно зайти на наш сайт», - уточнила Елена Аксенова.

Потом следует ввести свои паспортные данные, и в окне «Проверка полиса» посмотреть, готов ли документ, обеспечивающий бесплатную медпомощь, и где его можно забрать.