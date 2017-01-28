«В настоящее время почти 7 500 пензенцев, которые обратились за изготовлением полиса медицинского страхования, не пришли за готовым документом», - сообщила директор ТФОМС Пензенской области Елена Аксенова.
На руках у них только временное свидетельство, которое действительно лишь месяц.
«Организации могут отказать в оказании медицинской помощи. Чтобы узнать, входите ли вы в эти семь с половиной тысяч, нужно зайти на наш сайт», - уточнила Елена Аксенова.
Потом следует ввести свои паспортные данные, и в окне «Проверка полиса» посмотреть, готов ли документ, обеспечивающий бесплатную медпомощь, и где его можно забрать.
А для чего он нужен, по больницам некогда ходить и бесполезное занятие это вообще.