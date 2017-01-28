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Общество | Около 7 500 пензенцев не забрали полисы медицинского страхования

28.01.2017|15:51
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«В настоящее время почти 7 500 пензенцев, которые обратились за изготовлением полиса медицинского страхования, не пришли за готовым документом», - сообщила директор ТФОМС Пензенской области Елена Аксенова.

На руках у них только временное свидетельство, которое действительно лишь месяц.

«Организации могут отказать в оказании медицинской помощи. Чтобы узнать, входите ли вы в эти семь с половиной тысяч, нужно зайти на наш сайт», - уточнила Елена Аксенова.

Потом следует ввести свои паспортные данные, и в окне «Проверка полиса» посмотреть, готов ли документ, обеспечивающий бесплатную медпомощь, и где его можно забрать.

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Гость|28.01.2017 19:23|

А для чего он нужен, по больницам некогда ходить и бесполезное занятие это вообще.

Гость|28.01.2017 20:38|

Да, я тоже не хожу по больницам, но все-таки нашел время сделать новый и сходить за ним. Собственно разницы со старым никакой...

Гость|28.01.2017 20:46|

А зачем он вообще нужен,если есть паспорт гражданина России?

Гость|29.01.2017 00:07|

penzainform.ru писал(a):

не пришли за готовым документом
в медиклиник полис не спращивают

Гость|29.01.2017 09:56|

А новый о зачем? Старый еще действует.

Имя: Гость
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