28.01.2017 | 17:25

В Дом молодежи пришли школьники и студенты, чтобы сделать свой первый шаг в телевизионный мир. Там состоялся кастинг детского тележурнала «Тин-клуб».

«Я пришла с дочкой, Астафьевой Аленой, она очень хочет попасть в журналистику. Пишет стихи, возглавляет команду журналистов в школе № 51», - рассказала мама участницы кастинга Светлана Астафьева.

Кстати, многие, кто рискнул пройти этот кастинг, никогда не участвовали в подобных испытаниях, но узнав, что отбор проводится для программы «Тин-клуб», долго не раздумывали.

«Я пришел просто попробовать, подумал: «А вдруг получится?» - поделился пензенский школьник Владислав Лузан.

«А я всегда хотела попасть в программу, мне она очень нравится», - заметила Дарья Никишина.

Для участия в кастинге всем раздали анкеты с порядковыми номерами. После их заполнения претендентам нужно было ответить на вопросы ведущих и продемонстрировать свои таланты.

«Я так рада, что на кастинг пришло много ребят! Все они творческие, талантливые», - отметила автор программы «Тин-клуб» Юлия Петухова.

Через две недели, после того как редакционная коллегия еще раз изучит все анкеты и посмотрит отснятые интервью, будут отобраны порядка 10 человек, которые станут ведущими и авторами рубрик в детском телевизионном журнале «Тин-клуб».