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Общество | Десятки юных пензенцев пришли на кастинг программы «Тин-клуб»

28.01.2017|17:25
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В Дом молодежи пришли школьники и студенты, чтобы сделать свой первый шаг в телевизионный мир. Там состоялся кастинг детского тележурнала «Тин-клуб».

«Я пришла с дочкой, Астафьевой Аленой, она очень хочет попасть в журналистику. Пишет стихи, возглавляет команду журналистов в школе № 51», - рассказала мама участницы кастинга Светлана Астафьева.

Кстати, многие, кто рискнул пройти этот кастинг, никогда не участвовали в подобных испытаниях, но узнав, что отбор проводится для программы «Тин-клуб», долго не раздумывали.

«Я пришел просто попробовать, подумал: «А вдруг получится?» - поделился пензенский школьник Владислав Лузан.

«А я всегда хотела попасть в программу, мне она очень нравится», - заметила Дарья Никишина.

Для участия в кастинге всем раздали анкеты с порядковыми номерами. После их заполнения претендентам нужно было ответить на вопросы ведущих и продемонстрировать свои таланты.

«Я так рада, что на кастинг пришло много ребят! Все они творческие, талантливые», - отметила автор программы «Тин-клуб» Юлия Петухова.

Через две недели, после того как редакционная коллегия еще раз изучит все анкеты и посмотрит отснятые интервью, будут отобраны порядка 10 человек, которые станут ведущими и авторами рубрик в детском телевизионном журнале «Тин-клуб».

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Гость|28.01.2017 19:22|

А для тех кому за 50 ,когда кастинг будет?

Гость|28.01.2017 21:29|

Для тех, кому за 50, есть программа ОТК.

Гость|28.01.2017 21:45|

вот так бы ходили на рейтинг слесарей токарей.

Гость|28.01.2017 22:46|

Гость писал(a):

вот так бы ходили на рейтинг слесарей токарей.
тец рванет еще раз, и откроють тебе кастинг и слесарей и сварчикоф и сатекникоф

Гость|28.01.2017 22:49|

Гость писал(a):

Для тех, кому за 50, есть программа ОТК.
ищу даму за 50 на отк, для совместного танца

Гость|29.01.2017 01:59|

Дибильная передача, оставшаяся по уровню развития в начале нулевых. Впрочем как и весь 11 канал

Гость|29.01.2017 16:09|

Мне понравилась Карина Карчевская! Отберите ее! Я ее знакомая, она очень расстроилась! Думает ей не позвонят! Позвоните ей, ребёнок осуществит свою мечту!

Гость|29.01.2017 16:13|

Главное, чтоб Керханджев песком и этих не посыпал.

Гость|29.01.2017 16:13|

Почему это ? Кто это пишет? Вы зачем это написало?

Гость|29.01.2017 16:14|

Гость писал(a):

А для тех кому за 50 ,когда кастинг будет?
Каждый день. Расписание работы морга есть на сайте.

Гость|29.01.2017 16:15|

Гость писал(a):

Мне понравилась Карина Карчевская! Отберите ее! Я ее знакомая, она очень расстроилась! Думает ей не позвонят! Позвоните ей, ребёнок осуществит свою мечту!

зачем вы это написало?

Гость|29.01.2017 16:15|

Гость писал(a):

Почему это ? Кто это пишет? Вы зачем это написало?
А вам что за дело? Себя сначала назовите.

Гость|29.01.2017 16:19|

Меня зовут Ольга Игоревна. Прошу ответить, кто Вы зачем Вы это написало? И для чего? Кто стоит за вашей спиной?

Гость|29.01.2017 16:22|

Гость писал(a):

Мне понравилась Карина Карчевская! Отберите ее! Я ее знакомая, она очень расстроилась! Думает ей не позвонят! Позвоните ей, ребёнок осуществит свою мечту!

То есть если мне понравился Миша Полейнов я должен звонить Карине Кричевской, твоей знакомой. Неожиданный оборот.

Гость|29.01.2017 20:29|

Друзья,давайте смотреть на это трезво! Никогда в жизни я бы не отдала своего ребёнка на 11 канал. Экспресс,Россия но не 11. Особенно не в "Тин-клуб". Проблема в том,что они строят из себя непойми что но по сути они не тянут выше колхозного,деревенского капустника (телевидением это не назовешь). Дорогие,журналисты,будьте проще.

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Имя: Гость
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