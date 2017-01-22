22.01.2017 | 12:29

42-летнюю жительницу Сердобска привлекли к административной ответственности за мелкую кражу с работы - она попыталась вынести пакет сливочного масла стоимостью 419 рублей 81 копейка.

Женщина трудилась маслоделом на одном из городских предприятий. Решив похитить продукт, она дождалась, когда другие сотрудники покинут помещение, взяла пакет с маслом весом 1 780 граммов и положила в свой шкафчик в раздевалке.

По окончании смены сердобчанка спрятала масло под одеждой и попыталась покинуть территорию завода. Однако на проходной ее задержали.

«На судебном заседании женщина виновной себя признала полностью и раскаялась в содеянном. Суд признал ее виновной в совершении данного административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в трехкратном размере стоимости похищенного имущества, то есть в размере 1 259 рублей 43 копеек», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.