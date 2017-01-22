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Общество | Жительницу Сердобска оштрафовали за мелкую кражу с работы

22.01.2017|12:29
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42-летнюю жительницу Сердобска привлекли к административной ответственности за мелкую кражу с работы - она попыталась вынести пакет сливочного масла стоимостью 419 рублей 81 копейка.

Женщина трудилась маслоделом на одном из городских предприятий. Решив похитить продукт, она дождалась, когда другие сотрудники покинут помещение, взяла пакет с маслом весом 1 780 граммов и положила в свой шкафчик в раздевалке.

По окончании смены сердобчанка спрятала масло под одеждой и попыталась покинуть территорию завода. Однако на проходной ее задержали.

«На судебном заседании женщина виновной себя признала полностью и раскаялась в содеянном. Суд признал ее виновной в совершении данного административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в трехкратном размере стоимости похищенного имущества, то есть в размере 1 259 рублей 43 копеек», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

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Гость|22.01.2017 12:51|

penzainform.ru писал(a):

Однако на проходной ее задержали.
сторожа не дремлют барское добро стерегут.. За грибы скоро как за колоски в СССР.

Гость|22.01.2017 13:45|

Одни воруют помногу и оправдываются что не хватает , другие воруют поменьше - тоже говорят не хватаеть .Пока воровать не перестанем друг у друга - жить плохо будем ,завидуя другим .

Гость|22.01.2017 14:16|

когда человеку платят нищенскую зарплату и он трудиться в скотских условиях производя масло которое вдоволь поесть не сможет, то он его украдет. все логично. так и должно быть.

Гость|22.01.2017 14:31|

"В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю."-Антибиотик, " Бандитский Петербург"

Гость|22.01.2017 15:19|

Антибиотик прав на 100%. Васильева и иже с ней - пример.

Гость|22.01.2017 15:20|

Гость писал(a):

платят нищенскую зарплату
Гость писал(a):
можно воровать вагонами
Вы тут определитесь, воруете вагонами чтобы нажраться , или воруете чтобы вдоволь нагуляться. Сколько помню СССР, современную Россию, то редко , очень редко воруют с голодухи . воруют у соседей в селе , несут на другой конец продать за бухло.

Гость|22.01.2017 17:58|

Дело не в том, что нажраться или вагонами. Смотри на проблему шире.

Имя: Гость
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