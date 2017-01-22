22.01.2017 | 12:10

В среду, 25 января, в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоится первое мероприятие в рамках программы «Лермонтовка - территория открытий».

Проект приурочен к 125-летию учреждения, которое будет отмечаться в 2017 году. Его цель - рассказать пензенцам об истории библиотеки, уникальных изданиях, хранящихся в ее фонде, и людях, связанных с ней судьбой.

«Автор проекта - ученый секретарь библиотеки, кандидат исторических наук Дмитрий Мурашов. Посетить мероприятия можно будет в новом корпусе бесплатно каждую третью среду месяца. Начало - в 15:00», - сообщается на сайте учреждения.

Героем первой встречи станет Николай Федорович Езерский, пензенский журналист и политический деятель, руководивший библиотекой в 1905—1906 годах. Он был одним из двух депутатов первой Государственной думы России, которые в момент избрания возглавляли библиотеки.