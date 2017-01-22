Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|22 янв 2017|17:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  63.73  |  $  59.67
 

Общество | В Лермонтовской библиотеке стартует проект об истории учреждения

22.01.2017|12:10
Печать

В среду, 25 января, в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоится первое мероприятие в рамках программы «Лермонтовка - территория открытий».

Проект приурочен к 125-летию учреждения, которое будет отмечаться в 2017 году. Его цель - рассказать пензенцам об истории библиотеки, уникальных изданиях, хранящихся в ее фонде, и людях, связанных с ней судьбой.

«Автор проекта - ученый секретарь библиотеки, кандидат исторических наук Дмитрий Мурашов. Посетить мероприятия можно будет в новом корпусе бесплатно каждую третью среду месяца. Начало - в 15:00», - сообщается на сайте учреждения.

Героем первой встречи станет Николай Федорович Езерский, пензенский журналист и политический деятель, руководивший библиотекой в 1905—1906 годах. Он был одним из двух депутатов первой Государственной думы России, которые в момент избрания возглавляли библиотеки.

0
0
0
0
Гость|22.01.2017 12:21|

Надо же как-то делать лермонтовку более публичной и привлечь побольше людей из дальнего Арбекова.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!