22.01.2017 | 11:39

Туристский клуб «Путь» подготовил для жителей Мокшанского и Иссинского районов концертную программу с названием «Цирк уехал, а клоуны остались».

Артисты-путешественники побывали в нескольких населенных пунктах во время очередного агитпохода. Теперь номера художественной самодеятельности смогли увидеть и в Пензе.

«Ребята раскрываются, ведут себя не так, как дома, в школе. Здесь они совсем другие Мы решили показать родителям, какие у них хорошие дети», - отметила руководитель туристского клуба «Путь» Светлана Андреева.

Агитпоход продолжался в течение недели. Каждый день преподаватели и воспитанники клуба преодолевали на лыжах от 15 до 20 километров, вечером давали концерты.

Уже не в первый раз в путешествие по Пензенской области отправился Руслан Иксанов. Недавно юный турист стал комиссаром отряда.

«Это должность заместителя тренера. Я несу флаг на переходах, иду в конце и слежу за порядком. Первым захожу в школу и последним выхожу», - пояснил Руслан.

Кстати, следующий агитпоход для туристского клуба «Путь» будет юбилейным, 25-м.