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Общество | Туристский клуб «Путь» вернулся из похода по двум районам области

22.01.2017|11:39
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Туристский клуб «Путь» подготовил для жителей Мокшанского и Иссинского районов концертную программу с названием «Цирк уехал, а клоуны остались».

Артисты-путешественники побывали в нескольких населенных пунктах во время очередного агитпохода. Теперь номера художественной самодеятельности смогли увидеть и в Пензе.

«Ребята раскрываются, ведут себя не так, как дома, в школе. Здесь они совсем другие Мы решили показать родителям, какие у них хорошие дети», - отметила руководитель туристского клуба «Путь» Светлана Андреева.

Агитпоход продолжался в течение недели. Каждый день преподаватели и воспитанники клуба преодолевали на лыжах от 15 до 20 километров, вечером давали концерты.

Уже не в первый раз в путешествие по Пензенской области отправился Руслан Иксанов. Недавно юный турист стал комиссаром отряда.

«Это должность заместителя тренера. Я несу флаг на переходах, иду в конце и слежу за порядком. Первым захожу в школу и последним выхожу», - пояснил Руслан.

Кстати, следующий агитпоход для туристского клуба «Путь» будет юбилейным, 25-м.

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Гость|22.01.2017 16:22|

Молодцы!Так держать! Мы вами гордимся и завидуем!

Гость|22.01.2017 16:56|

Спасибо за репортаж! Но, турклуб "Путь" - это, в первую очередь, педагоги и воспитанники ДЮЦ "Спутник". С уважением к 11 каналу, Андреевы

Имя: Гость
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