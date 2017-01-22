Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|22 янв 2017|17:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  63.73  |  $  59.67
 

Общество | Пензенский гимнаст Денис Аблязин стал отцом

22.01.2017|10:43
Печать

В субботу, 21 января, супруга уроженца Пензы, пятикратного призера Олимпийских игр Дениса Аблязина чемпионка мира Ксения Семенова сообщила в своем Instagram радостную новость: у них родился сын.

Денис и Ксения поженились 29 сентября 2016 года. Бракосочетание состоялось на родине невесты, в Новомосковске.

Напомним: Денис Аблязин выиграл на Олимпиаде в Рио серебряные награды в опорном прыжке и командном гимнастическом многоборье. Также он завоевал бронзу в упражнении на кольцах.

На предыдущей Олимпиаде в Лондоне Аблязин стал обладателем серебра в опорном прыжке и бронзы - в вольных упражнениях.

В Пензе гимнаста признали лучшим спортсменом 2016 года.

0
0
0
0
Гость|22.01.2017 11:08|

Денис, молодец! Так держать!!!

Гость|22.01.2017 11:17|

Прекрасный младенец спортивной четы сделал двойной тулуп под потолком лучезарно-родильной палаты и кульбитом приземлился на руки счастливой акушерки Великой страны Советов..

Гость|22.01.2017 11:18|

В сентябре поженились, а в январе уже родили. Раньше бы за такое...

Гость|22.01.2017 11:19|

Гость писал(a):

Раньше бы за такое...
"обласкали"

Гость|22.01.2017 11:26|

Не интересно

Гость|22.01.2017 11:53|

Мардвин молодец

Гость|22.01.2017 13:22|

стать отцом это не на кольцах прыгать.

Гость|22.01.2017 13:33|

А он ли отец?Жена то верно его ждала,когда он прыгал там

Гость|22.01.2017 13:35|

Нужен тест ДНК!

Гость|22.01.2017 13:36|

Это залет

Гость|22.01.2017 13:40|

Я тоже от него беременна только молчу пока,лет через 5 предьявлю ему сына или доч

Гость|22.01.2017 15:05|

Люди,да что ж вы какие злые

Гость|22.01.2017 16:23|

Что за люди.....Никто вас радоваться не научил....Радоваться надо,человек родился!!!!Молодцы Денис и Ксения!!!!

Гость|22.01.2017 16:29|

Гость писал(a):

Люди,да что ж вы какие злые
Да добрые мы, добрые! Конечно, радость-то какая! Давайте выпьем за это!

Гость|22.01.2017 17:34|

да хоть дедом он там стал!я его не знаю и знать не желаю

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!