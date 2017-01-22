22.01.2017 | 10:43

В субботу, 21 января, супруга уроженца Пензы, пятикратного призера Олимпийских игр Дениса Аблязина чемпионка мира Ксения Семенова сообщила в своем Instagram радостную новость: у них родился сын.

Денис и Ксения поженились 29 сентября 2016 года. Бракосочетание состоялось на родине невесты, в Новомосковске.

Напомним: Денис Аблязин выиграл на Олимпиаде в Рио серебряные награды в опорном прыжке и командном гимнастическом многоборье. Также он завоевал бронзу в упражнении на кольцах.

На предыдущей Олимпиаде в Лондоне Аблязин стал обладателем серебра в опорном прыжке и бронзы - в вольных упражнениях.

В Пензе гимнаста признали лучшим спортсменом 2016 года.