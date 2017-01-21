21.01.2017 | 16:33

Очередь в бухгалтерию двух арбековских управляющих компаний начинается на крыльце, тянется по первому этажу, лестнице и завершается у заветного кабинета, где принимают всего два специалиста.

Люди приходят сюда каждый месяц с тех пор, как коммунальщики стали печатать квитанции нового образца. Те, что принесли в январе, вновь оказались с ошибками, причем они у всех разные.

«Три месяца уже эти проблемы! Просто безобразие! Ошибки в счетах и за воду, и за свет!» - возмущались пенсионеры.

В очереди люди обсуждают и сами квитанции нового образца: с мелким шрифтом и единым штрих-кодом для всех услуг. Раньше пензенцы могли оплатить отдельные графы, если были несогласны с какими-то суммами. Сейчас или отдаешь деньги за все сразу, или вообще не платишь.

Бухгалтеры сами на нервах. По их словам, они не виноваты в ошибках. Печатает квитанции расчетный центр - к нему все претензии.

Посетители, попавшие внутрь, только подливают масла в огонь.

«Я отстояла два часа, но толку нет. Мне сказали, что помочь ничем не могут», - пожаловалась пожилая пензячка.

«Пока их не будут наказывать штрафами из их личного кармана, порядка у нас не будет», - заявила другая.

Кстати, на федеральном уровне было принято постановление Правительства России о введении с 1 января штрафных санкций за неверно выставленные счета - до 50% от излишне начисленной суммы. Первые квитанции в 2017-м уже дают повод для применения наказания.