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Общество | Жители Арбекова жалуются на постоянные ошибки в квитанциях за ЖКУ

21.01.2017|16:33
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Очередь в бухгалтерию двух арбековских управляющих компаний начинается на крыльце, тянется по первому этажу, лестнице и завершается у заветного кабинета, где принимают всего два специалиста.

Люди приходят сюда каждый месяц с тех пор, как коммунальщики стали печатать квитанции нового образца. Те, что принесли в январе, вновь оказались с ошибками, причем они у всех разные.

«Три месяца уже эти проблемы! Просто безобразие! Ошибки в счетах и за воду, и за свет!» - возмущались пенсионеры.

В очереди люди обсуждают и сами квитанции нового образца: с мелким шрифтом и единым штрих-кодом для всех услуг. Раньше пензенцы могли оплатить отдельные графы, если были несогласны с какими-то суммами. Сейчас или отдаешь деньги за все сразу, или вообще не платишь.

Бухгалтеры сами на нервах. По их словам, они не виноваты в ошибках. Печатает квитанции расчетный центр - к нему все претензии.

Посетители, попавшие внутрь, только подливают масла в огонь.

«Я отстояла два часа, но толку нет. Мне сказали, что помочь ничем не могут», - пожаловалась пожилая пензячка.

«Пока их не будут наказывать штрафами из их личного кармана, порядка у нас не будет», - заявила другая.

Кстати, на федеральном уровне было принято постановление Правительства России о введении с 1 января штрафных санкций за неверно выставленные счета - до 50% от излишне начисленной суммы. Первые квитанции в 2017-м уже дают повод для применения наказания.

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Гость|21.01.2017 18:50|

У нас,вообще,хоть какая-то власть в городе есть?

В понедельник опять Губернатор будет распекать чиновников,блин,беспредел какой-то!

Гость|21.01.2017 19:00|

Штааа? ЖКХ постоянно пытаются всех наипать? Этого не может быть!!!

Гость|21.01.2017 19:05|

Что-то они всегда ошибаются в сторону увеличения,есть примеры наоборот?

Гость|21.01.2017 19:07|

Это Обама напоследок решил "насолить".

Точно он!

Гость|21.01.2017 19:20|

Власть надо менять. Долой жуликов и воров!

Гость|21.01.2017 19:48|

Пока не будет реальных посадок-ничего не изменится!

Гость|21.01.2017 19:56|

Плати быдло, плати сколько написано, хе-хе...

Гость|21.01.2017 20:11|

Пенсионерам делать нечего, вот они по жэкам трутся.

Гость|21.01.2017 20:12|

За три месяца безобразия так и нечего не изменилось и не кому нет дела и средства массовой информации, вяло показывают нарушения в сфере ЖКХ. Платежки снова напечатаны мелким шрифтом .чтобы не кто не чего не увидит, какой то беспридел. Хочется спросить. когда это все кончится.

Гость|21.01.2017 20:13|

Да принесли за отопление на 600 рублей больше, стал разбираться, бухгалтерия УК Железнодорожная ответила, что по всему городу так, какие - то гигакалории, т.е. больше их потратили, так как было очень холодно в декабре, смех да и только. Надо всем дружно перестать платить за ЖКХ, мы уже наверное на 10 лет вперёд оплатили + ещё ждут повышенные платежи в следующем месяце по ОДН включенные в графу за содержание жилья.

Гость|21.01.2017 20:15|

Гость писал(a):

Пенсионерам делать нечего, вот они по жэкам трутся.
А ты, труженик, скоро будешь вынужден брать кредит, чтобы за жильё заплатить. Так что не смейся над пенсионерами.

Гость|21.01.2017 20:29|

самоучет,завышает суммы в квитанции на две !!!!!!!тысячи,после обращения к вам ничего не решилось.

три разные услуги эти мошенники слили в один л/с, это гвс, отопление и содержание жилья.

получается,если не хочешь платить группировке лишнее,что я и не делаю, то долг вываливается общей суммой

кто крышует непотопляемый самоучет????

Гость|21.01.2017 20:39|

На Мира 43 УК "Союз" за декабрь месяц начислил за отопление на 1600 больше,чем в ноябре. Было 2900,что немало, а стало4600.Совсем обнаглели и нет ни какой управы на них.Зима совсем нормальная и не было жутких холодов.И за такой беспредел никто не несет наказания .Все только набивают свои карманы.

Гость|21.01.2017 21:41|

А с января общедомовые нужды включат в сумму за обслуживание жилья. С учетом всех ошибок и перерасчетов правды не найдёшь вообще никогда. Бухгалтер в ЖЭУ даже слушать меня не стала- платите, потом разберемся!

Гость|21.01.2017 21:52|

Да что вы хотите: у нас вся страна мутко,сдавайте нормы ГТО и не вякайте.

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Имя: Гость
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