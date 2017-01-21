21.01.2017 | 17:50

Во дворце единоборств «Воейков» стартовал первый этап спартакиады школьников. Отбирают дзюдоистов 2001-2002 года рождения для участия в соревнованиях Приволжского федерального округа.

«Смотрим ребят из всех школ и клубов Пензенской области. На основании этого турнира будем формировать сборную, ей предстоит участвовать в окружных, а потом и во всероссийских соревнованиях. Есть очень сильные спортсмены, которые хотят заниматься, расти», - отметил президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Среди таких - Никита Егоркин. Парень живет в Старой Каменке, но это не мешает ему уже в течение девяти лет приезжать в областной центр, чтобы заниматься любимым видом спорта. Никита точно знает, от кого стоит ждать серьезного противостояния на первом этапе спартакиады: он знаком со своими соперниками.

Кстати, эти соревнования в последний раз проходят по правилам Федерации дзюдо России. Следующий старт планируется проводить с учетом всех принятых изменений, отвечающих требованиям международной федерации (в основном они касаются судейства).