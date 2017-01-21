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Общество | В Пензе формируют сборную области по дзюдо

21.01.2017|17:50
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Во дворце единоборств «Воейков» стартовал первый этап спартакиады школьников. Отбирают дзюдоистов 2001-2002 года рождения для участия в соревнованиях Приволжского федерального округа.

«Смотрим ребят из всех школ и клубов Пензенской области. На основании этого турнира будем формировать сборную, ей предстоит участвовать в окружных, а потом и во всероссийских соревнованиях. Есть очень сильные спортсмены, которые хотят заниматься, расти», - отметил президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Среди таких - Никита Егоркин. Парень живет в Старой Каменке, но это не мешает ему уже в течение девяти лет приезжать в областной центр, чтобы заниматься любимым видом спорта. Никита точно знает, от кого стоит ждать серьезного противостояния на первом этапе спартакиады: он знаком со своими соперниками.

Кстати, эти соревнования в последний раз проходят по правилам Федерации дзюдо России. Следующий старт планируется проводить с учетом всех принятых изменений, отвечающих требованиям международной федерации (в основном они касаются судейства).

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Гость|21.01.2017 18:51|

В России сложно бороться с коррупцией, потому что она знает дзюдо

Гость|21.01.2017 18:54|

Хорошо. А то одно поколение свидоподобных беспомощных существ уже имеем, может следующее поколение будет нормальным.

Гость|21.01.2017 19:01|

Мы с коррупцией поверьте бьемся на Руси до смерти то есть видели в гробу эту самую борьбу

Гость|21.01.2017 20:45|

Слышать слова о борьбе с коррупцией от человека, который сам серую зарплату получает и его это устраивает, как минимум странно.

Гость|21.01.2017 21:28|

Граждане комментаторы, вы сюжет смотрели о чём? Или вам лишь бы какую - нибудь бредятину написать?

Гость|22.01.2017 07:22|

Минздраву верить себя не уважать

Гость|22.01.2017 17:07|

спорт в массы! чем больше мальчишек и девченок занимается физ-рой тем меньше они сидят у компов. Пензе нужно здоровое поколение

Имя: Гость
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