Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|22 янв 2017|17:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  63.73  |  $  59.67
 

Общество | Производителей обязали указывать в составе продуктов пальмовое масло

21.01.2017|17:13
Печать

С января 2017-го производители обязаны указывать на упаковке, есть ли в составе их товара, к примеру сметаны или творога, пальмовое масло. Предупреждение должно быть заметным на упаковке и удобным для прочтения, а не спрятанным мелкими буквами в длинном перечне ингредиентов.

Пальмовое масло относится к растительным. Правда, по содержанию полезных веществ оно менее богатое, чем оливковое, подсолнечное или льняное. Мнения специалистов по поводу вреда и пользы этого продукта разделились.

Главный внештатный диетолог области Дина Туишева разъяснила, что следует различать пищевое пальмовое масло и техническое. В особую группу она отнесла трансжиры.

«Они выделяются при обработке растительного масла. Трансжиры оказывают вредное воздействие на организм, прежде всего на сосудистую систему. В частности, вызывают развитие атеросклероза», - сообщила Дина Туишева.

Фермер Дания Баткаева в качестве своей продукции уверена. Из Каменского района женщина возит в Пензу дары своих буренок: молоко, сметану, творог.

«У нас все натуральное, без всяких добавок. Сами выращиваем коров, сами доим, дети помогают», - заверила Дания Баткаева.

Потребитель имеет право знать, что входит в состав продукта, который он приобретает. Кстати, использование пальмового масла в молочной продукции удешевляет товар. Он автоматически исключается из линейки натуральных.

Интересы добросовестных производителей защищает антимонопольная служба.

«Отсутствие данной маркировки может быть рассмотрено как недобросовестная конкуренция при наличии соответствующих сведений от субъектов-конкурентов»,- уточнила руководитель УФАС России по Пензенской области Оксана Кузнецова.

Сначала недобросовестного производителя предупредят. Если он не устранит нарушение, заведут дело - и солидный штраф обеспечен.

При подготовке этого сюжета ни одного молочного продукта с маркировкой замечено не было.

0
0
0
0
Гость|21.01.2017 18:55|

Ну какой же дурак на своем товаре напишет, что разбодяжил пальмовым. Штраф, наверное, как обычно - "две копейки". Будут использовать, указывать не будут. А проверять у нас ни-ни. Только раз в три года или по заявлению потребителя. Как можно было в нашей бессовестной стране принимать такой закон о проверках.

Гость|21.01.2017 19:02|

Штраф три копейки за это...Никакого смысла указывать нет.

Гость|21.01.2017 19:04|

Гость писал(a):

Власть надо менять. Долой жуликов и воров!
А сам то честный. Что бестолку менять шило на мыло.

Гость|21.01.2017 19:10|

Жулики и покрывают жуликов.

Гость|21.01.2017 19:12|

они покрывают сами себя...

Гость|21.01.2017 20:10|

Растительное масло в списке ингридиентов это и есть пальмовое.

Гость|21.01.2017 20:30|

Пальмое масло тоже бывает разное, и жадные бизнесмены завозят и используют конечно же самое дешёвое и вредное. Поэтому и нужно блюсти за тем,чтобы производители указывали о наличии пальмого масла в составе продукта,

Гость|21.01.2017 20:39|

Что вы раскудахтались? Думаете государство заботится о здоровье населения? Просто скоро будет новый налог на использование пальмы...угадайте, кто его будет платить?

Гость|21.01.2017 21:02|

Это ты раскудахтался. Думаешь открытие тут сделал? Все и без тебя знают. Кстати не будет никакого налога, не свисти.

Гость|21.01.2017 21:06|

Свистеть-это твоё, затычка...поживем-увидим

Гость|21.01.2017 21:14|

Не сумнивайся, присутствует...

Гость|22.01.2017 00:39|

Главный внештатный диетолог области Дина Туишева разъяснила, что следует различать пищевое пальмовое масло и техническое. В особую группу она отнесла трансжиры.

«Они выделяются при обработке растительного масла. Трансжиры оказывают вредное воздействие на организм, прежде всего на сосудистую систему. В частности, вызывают развитие атеросклероза», - сообщила Дина Туишева.

Фермер Дания Баткаева в качестве своей продукции уверена. Из Каменского района женщина возит в Пензу дары своих буренок: молоко, сметану, творог.

«У нас все натуральное, без всяких добавок. Сами выращиваем коров, сами доим, дети помогают», - заверила Дания Баткаева.

Однако татары рулят в Пензе, рэспэкет Баткаевым и Туишевым!

Гость|22.01.2017 01:07|

Колбасу (а это соя со свиной шкурой+химия) давно надо запретить называться калбасой.

Гость|22.01.2017 07:26|

Интересно, в Финляндии тоже бадяжут сыр,масло,сливки?...Или это только вата до такого додумалась?

Гость|22.01.2017 07:30|

Всё натуральное запретил вова(хотя сам наверное под одеялом трескает хамон).Так,что для вас теперь только продукты...сметанный продукт,сырный продукт,колбасный продукт,сливочный продукт...........

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!