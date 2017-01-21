21.01.2017 | 17:13

С января 2017-го производители обязаны указывать на упаковке, есть ли в составе их товара, к примеру сметаны или творога, пальмовое масло. Предупреждение должно быть заметным на упаковке и удобным для прочтения, а не спрятанным мелкими буквами в длинном перечне ингредиентов.

Пальмовое масло относится к растительным. Правда, по содержанию полезных веществ оно менее богатое, чем оливковое, подсолнечное или льняное. Мнения специалистов по поводу вреда и пользы этого продукта разделились.

Главный внештатный диетолог области Дина Туишева разъяснила, что следует различать пищевое пальмовое масло и техническое. В особую группу она отнесла трансжиры.

«Они выделяются при обработке растительного масла. Трансжиры оказывают вредное воздействие на организм, прежде всего на сосудистую систему. В частности, вызывают развитие атеросклероза», - сообщила Дина Туишева.

Фермер Дания Баткаева в качестве своей продукции уверена. Из Каменского района женщина возит в Пензу дары своих буренок: молоко, сметану, творог.

«У нас все натуральное, без всяких добавок. Сами выращиваем коров, сами доим, дети помогают», - заверила Дания Баткаева.

Потребитель имеет право знать, что входит в состав продукта, который он приобретает. Кстати, использование пальмового масла в молочной продукции удешевляет товар. Он автоматически исключается из линейки натуральных.

Интересы добросовестных производителей защищает антимонопольная служба.

«Отсутствие данной маркировки может быть рассмотрено как недобросовестная конкуренция при наличии соответствующих сведений от субъектов-конкурентов»,- уточнила руководитель УФАС России по Пензенской области Оксана Кузнецова.

Сначала недобросовестного производителя предупредят. Если он не устранит нарушение, заведут дело - и солидный штраф обеспечен.

При подготовке этого сюжета ни одного молочного продукта с маркировкой замечено не было.