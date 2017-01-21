Неравнодушные пензенцы откликнулись на призыв поделиться лишней одеждой и обувью с нуждающимися. Некоторым пришлось подвозить вещи на санках. Передвижные пункты приема буквально завалили пакетами в течение часа.
«Все это мы рассортируем. Одежда хранится на Революционной, 57. Желающие могут приехать в рабочее время и получить вещи», - пояснила заведующая отделением центра социальной помощи Ленинского района Наталья Егорова.
«У меня есть ненужные подростковые вещи. Думаю, такие акции нужно повторять», - отметила жительница Пензы.
Сотрудники социальных центров просят приносить чистую, опрятную одежду. Приветствуется, когда вещи новые. А то бывали случаи, что люди сдавали прожженные скатерти, дырявое белье. И все же большинство граждан думают о тех, кому достанется их подарок.
Многие прохожие искренне жалели о том, что не знали заранее об акции, и просили сделать ее регулярной.
Если найдутся волонтёры ,а лучше сами чиновники , то стоит иметь адреса конкретных семей - кому помочь. Да пора в городе бомжам - ночлежки открывать . Сами себе не поможем - ни начальство , ни американцы - точно не помогут .