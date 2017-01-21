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Общество | Пензенцы приняли активное участие в сборе вещей для малоимущих

21.01.2017|16:43
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Неравнодушные пензенцы откликнулись на призыв поделиться лишней одеждой и обувью с нуждающимися. Некоторым пришлось подвозить вещи на санках. Передвижные пункты приема буквально завалили пакетами в течение часа.

«Все это мы рассортируем. Одежда хранится на Революционной, 57. Желающие могут приехать в рабочее время и получить вещи», - пояснила заведующая отделением центра социальной помощи Ленинского района Наталья Егорова.

«У меня есть ненужные подростковые вещи. Думаю, такие акции нужно повторять», - отметила жительница Пензы.

Сотрудники социальных центров просят приносить чистую, опрятную одежду. Приветствуется, когда вещи новые. А то бывали случаи, что люди сдавали прожженные скатерти, дырявое белье. И все же большинство граждан думают о тех, кому достанется их подарок.

Многие прохожие искренне жалели о том, что не знали заранее об акции, и просили сделать ее регулярной.

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Гость|21.01.2017 22:01|

Если найдутся волонтёры ,а лучше сами чиновники , то стоит иметь адреса конкретных семей - кому помочь. Да пора в городе бомжам - ночлежки открывать . Сами себе не поможем - ни начальство , ни американцы - точно не помогут .

Гость|21.01.2017 22:52|

Многие из этих вещей не попадут нуждающимся, а окажутся на барахолке у Гидростроя.

Гость|22.01.2017 12:34|

Гость писал(a):

Многие из этих вещей не попадут нуждающимся, а окажутся на барахолке у Гидростроя.
и продавцы барахолки почему-то приезжают не на автобусе и ржавых жигулях, а на вполне приличных авто

Имя: Гость
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