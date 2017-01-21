Увеселительное заведение в Манчжурии должно было приостановить свою деятельность по решению суда еще в декабре: Роспотребнадзор нашел массу нарушений и потребовал их устранить. Очередная проверка в январе показала, что ничего не изменилось. Служители Фемиды вновь вынесли решение о временном закрытии бара, но на его двери висит табличка «Открыто».
«Вы работали и вчера, и позавчера. Люди сидели за столами и выпивали», - заявила одна из местных жительниц.
Претензии предъявляют женщины пожилого возраста: нетрезвые мужчины не дают им спокойно спать.
«Летом это просто беспредел. Покоя нет. Пьяные орут до утра», - пожаловалась горожанка.
«Каждому виду деятельности должны быть законные основания. А здесь мы видим, что и жители соседних домов недовольны», - отметил заместитель председателя Пензенской городской думы Георгий Тюрин.
Хозяйка бара вновь пообещала устранить все имеющиеся недостатки и в свое оправдание сказала, что является добросовестным налогоплательщиком.
Где-то прочитал,что депутаты,не отчитавшииеся о доходах, САМИ нарушают закон и лишаются своих полномочий.
Тюрин отчитался?