21.01.2017 | 16:52

Увеселительное заведение в Манчжурии должно было приостановить свою деятельность по решению суда еще в декабре: Роспотребнадзор нашел массу нарушений и потребовал их устранить. Очередная проверка в январе показала, что ничего не изменилось. Служители Фемиды вновь вынесли решение о временном закрытии бара, но на его двери висит табличка «Открыто».

«Вы работали и вчера, и позавчера. Люди сидели за столами и выпивали», - заявила одна из местных жительниц.

Претензии предъявляют женщины пожилого возраста: нетрезвые мужчины не дают им спокойно спать.

«Летом это просто беспредел. Покоя нет. Пьяные орут до утра», - пожаловалась горожанка.

«Каждому виду деятельности должны быть законные основания. А здесь мы видим, что и жители соседних домов недовольны», - отметил заместитель председателя Пензенской городской думы Георгий Тюрин.

Хозяйка бара вновь пообещала устранить все имеющиеся недостатки и в свое оправдание сказала, что является добросовестным налогоплательщиком.