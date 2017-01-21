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Общество | Бар в Манчжурии продолжает работать, несмотря на запрет

21.01.2017|16:52
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Увеселительное заведение в Манчжурии должно было приостановить свою деятельность по решению суда еще в декабре: Роспотребнадзор нашел массу нарушений и потребовал их устранить. Очередная проверка в январе показала, что ничего не изменилось. Служители Фемиды вновь вынесли решение о временном закрытии бара, но на его двери висит табличка «Открыто».

«Вы работали и вчера, и позавчера. Люди сидели за столами и выпивали», - заявила одна из местных жительниц.

Претензии предъявляют женщины пожилого возраста: нетрезвые мужчины не дают им спокойно спать.

«Летом это просто беспредел. Покоя нет. Пьяные орут до утра», - пожаловалась горожанка.

«Каждому виду деятельности должны быть законные основания. А здесь мы видим, что и жители соседних домов недовольны», - отметил заместитель председателя Пензенской городской думы Георгий Тюрин.

Хозяйка бара вновь пообещала устранить все имеющиеся недостатки и в свое оправдание сказала, что является добросовестным налогоплательщиком.

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Гость|21.01.2017 18:47|

Где-то прочитал,что депутаты,не отчитавшииеся о доходах, САМИ нарушают закон и лишаются своих полномочий.

Тюрин отчитался?

Гость|21.01.2017 19:01|

Это учреждение народное и лапы прочь от нашего.Здесь люди отдыхают после работы.Тяжело сейчас простому народу,а тут еще всякие свой нос суют,учат,как жить.Ответ один В БУБЕН СКОРО НАЧНЁТ ПРИЛЕТАТЬ.И не надо тут писать,что алкаши защищают свою берлогу.Я не курю и пью очень редко.

Гость|21.01.2017 19:07|

Добавлю пару фраз.Боритесь с шаурмой,где нет ни канализации,ни воды.А у людей занимающихся продажей продуктов даже педикулёз не является болезнью.Вот куда силушку направляйте.

Гость|21.01.2017 19:10|

Город Маньчжурия расположен в западной части городского округа Хулун-Буир в 190 км от его административного центра. На севере граничит с Россией, а на западе, юге и востоке — с другими частями округа.

Гость|21.01.2017 21:57|

Нет такого района, идиоты.

Гость|21.01.2017 21:59|

Во пжласта : в наших гадюшниках- грязь, драки, пьяные до скотского состояния, бармены ни пойми что разливают, а виноваты шаурмы.

Гость|21.01.2017 22:35|

МИЛИЦИЯ недовольна ))))

Гость|21.01.2017 23:40|

Значит есть хорошая крыша,что еще можно подумать,когда хозяйка несет в ответ чушь и это еще пишут.Произвол и безвластие

Гость|22.01.2017 10:45|

Алкаши и прочие охранительные органы объединяйтесь!Мы придем к победе!Ура!

Имя: Гость
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