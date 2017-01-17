17.01.2017 | 10:28

В 2017 году в зареченской медико-санитарной части № 59 увеличат число койко-мест.

«По территориальной программе госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи МСЧ № 59 получила право запрашивать финансирование стационарного лечения в соответствии с собственными потребностями», - сообщает портал «Город Z».

По словам начальника МСЧ № 59 Андрея Капустина, в отделении кардиологии будет добавлено 9 коек, неврологии - 6, реабилитации - 10, хирургии - 4, травматологии - 9. В акушерском отделении появятся 13 дополнительных мест, в дневном стационаре терапевтического отделения - 6.

Кроме того, зареченские специалисты продолжат проводить высокотехнологичные эндоскопические операции, финансируемые за счет квот.

«На 2017 год запланированы 13 операций по профилю травматологии и 23 гинекологических», - уточнил Андрей Капустин.