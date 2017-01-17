17.01.2017 | 14:33

Мать четверых несовершеннолетних из Шемышейского района вновь привлечена к административной ответственности. Неоднократно судимая женщина не стремится к выплате долга своим детям в 300 тысяч рублей.

Ранее гражданка была ограничена в родительских правах, тогда ей была определена ежемесячная выплата алиментов в размере 1/2 части заработка и иного дохода. Однако многодетная мать не предприняла попытку начать трудиться.

В 2016 году мировой судья Шемышейского района назначил должнице наказание в виде лишения свободы на четыре месяца (условно) с испытательным сроком на шесть месяцев.

«Но и это не вернуло детям маму, а маме совесть. Она снова вступила на проторенную дорожку ответственности за неуплату алиментов. В ее деянии усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Пензенской области.

Если женщина не выполнит свои обязательства перед детьми, то следующим этапом для нее станет уголовная ответственность.