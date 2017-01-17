17.01.2017 | 13:19

Во вторник, 17 января, сотрудники регионального следственного управления Следственного комитета РФ встретились со старшеклассниками пензенской школы № 11.

Школьников проинформировали об ответственности за правонарушения, в том числе незаконный оборот наркотических средств, и привели несколько конкретных примеров из практики пензенских следователей по уголовным делам. Кроме того, сотрудники управления сообщили ребятам о возможных негативных последствиях их самовольных уходов из дома и дали рекомендации, как не стать жертвой преступления.

Старший помощник руководителя ведомства Людмила Фомина рассказала школьникам об истории комитета, специфике работы следователя, раскрытии резонансных уголовных дел, а также отборе желающих учиться в академии СК РФ.

Инспектор отдела криминалистики Денис Кошелев представил современные методы применения криминалистической техники и продемонстрировал оборудование следственного чемодана. Ученики посмотрели фильм о возможностях выявления следов на месте происшествия, а также слайды об использовании специальных приборов и инструментов при расследовании конкретных уголовных дел.

В завершение встречи подростки получили ответы на интересовавшие их вопросы, сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Пензенской области.