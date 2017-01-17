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Общество | В новогоднюю ночь пензенцы говорили 14 лет

17.01.2017|09:24
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«МегаФон» подвел итоги активности абонентов Пензенской области в новогоднюю ночь. За 12 часов абоненты оператора проговорили 7,5 млн минут - 14 лет. Это вдвое больше, чем в обычный декабрьский день.

Самым активным оказалось время с 16:45, а на междугороднем направлении - с 19:00 31 декабря.

При этом объем передачи данных остался на уровне обычного дня и составил почти 27 Тб, половина из которых пришлась на абонентов сети четвертого поколения. Если перевести эти терабайты в количество селфи, то получится более 28 млн штук.

«В этом году абоненты «МегаФона» Пензенской области поздравляли своих близких, партнеров и друзей в основном телефонными звонками. Наша сеть успешно справилась с экстремальными нагрузками, которые традиционно возникают в праздники. Успешность голосовых вызовов сохранилась на обычном уровне, а это значит, что более 800 тысяч наших абонентов были услышаны своими друзьями, близкими и партнерами», - отметил директор пензенского регионального отделения «МегаФона» Алексей Брюхачев.

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