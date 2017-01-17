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Общество | В кузнецких школах незаконно запретили посещать уроки без второй обуви

17.01.2017|10:55
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Прокуратура Кузнецкого района, изучив приказы директоров семи местных школ, выявила в них нарушение прав несовершеннолетних на получение общедоступного основного общего образования и требований к организации учебного процесса.

Так, в приказе директора школы с. Большой Труев «О режиме работы школы», подписанном 1 сентября 2016 года, для всех учеников предусмотрена продолжительность академического часа 45 минут, а график рабочей недели заведения не установлен.

При этом в соответствии с требованиями санитарного законодательства занятия первоклассников должны проводиться только в первую смену при пятидневной учебной неделе. Урок может длиться не более 35 минут.

«Кроме того, указанным приказом директора школы в обязанность дежурным классам вменено обеспечение дисциплины учеников, санитарного состояния, сохранности школьного имущества. Однако подобные обязанности обучающихся Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не предусмотрены», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Вопреки закону приказ директора также запрещал допуск на уроки учеников в верхней одежде и без сменной обуви.

Прокурор Кузнецкого района внес протесты на указанный приказ директора школы с. Большой Труев и аналогичные документы, подписанные руководителями еще шести образовательных учреждений района. Все протесты находятся на рассмотрении.

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