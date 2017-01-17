17.01.2017 | 11:50

Завершилось голосование за участников фотоконкурса «Новогоднее настроение - 2017», который проводил портал «ПензаИнформ» с 2 по 8 января.

Конкурсантам было необходимо сделать селфи, посвященное празднованию Нового года, и прислать его на электронную почту konkurs@penzainform.ru.

С 9 по 16 января на портале шло голосование. До него были допущены лучшие работы, авторы которых выполнили все условия конкурса.

В итоге наибольшее количество голосов в «Новогоднем настроении - 2017» набрала Татьяна Булышева. Она выиграла фотосессию продолжительностью в 1 час в фотостудии «Эклер» с фотографом Татьяной Бабиной и сертификат от фабрики мороженого «Ледяной дом».

Второе место досталось Антону Конько, он выиграл сертификат от фабрики мороженого «Ледяной дом» и четыре билета на каток «Высшая лига».

Третье место разделили сразу несколько участников: Дмитрий Пиякин, Игорь Морозов, Ольга Фомина, Ксения Демехина, Василиса Астахова, Юлия Миронова, Арсений Степанцов, Людмила Преснякова, Галибя Бекбулатова, Елена Нестерова. Все они получат сертификаты от фабрики мороженого «Ледяной дом», а также по два билета на каток «Высшая лига».

Анне Денисовой, Валентине Аржаевой, Алексею Хорошеву достались утешительные призы – сертификаты на мороженое от «Ледяного дома».

Портал «ПензаИнформ» благодарит всех конкурсантов за участие и поздравляет победителей!