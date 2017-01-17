17.01.2017 | 09:02

В понедельник, 16 января, с улиц Пензы было вывезено 5 959 кубометров снега. МУП «Пензадормост» задействовал для очистки проезжей части и тротуаров 79 единиц техники и 109 специалистов.

«Работа осложняется нехваткой снегоуборочной техники», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе пензенской мэрии.

По информации начальника Департамента ЖКХ г. Пензы Андрея Скрипкина, площадь улично-дорожной сети, которую в соответствии с контрактом должно убирать муниципальное предприятие, составляет более 5,5 млн кв. м.

У «Пензадормоста» есть 156 единиц специализированной техники, предназначенной для содержания дорог в зимних условиях, однако степень ее износа достигает 70%.

«Для уборки улично-дорожной сети после сильных и длительных снегопадов требуется замена на новые современные модификации порядка 105-110 единиц», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним: ранее о необходимости приобретения новой техники заявил губернатор Иван Белозерцев.

«Наша задача - обеспечить нормальные условия для граждан. Надо взять в лизинг - возьмите. Иначе ничего не получится. Убирать снег надо не через сутки, не через двое. Люди хотят, чтобы его убрали прямо сейчас, и они правы», - подчеркнул глава региона.