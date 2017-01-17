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Общество | МУП «Пензадормост» не хватает более 100 единиц снегоуборочной техники

17.01.2017|09:02
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В понедельник, 16 января, с улиц Пензы было вывезено 5 959 кубометров снега. МУП «Пензадормост» задействовал для очистки проезжей части и тротуаров 79 единиц техники и 109 специалистов.

«Работа осложняется нехваткой снегоуборочной техники», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе пензенской мэрии.

По информации начальника Департамента ЖКХ г. Пензы Андрея Скрипкина, площадь улично-дорожной сети, которую в соответствии с контрактом должно убирать муниципальное предприятие, составляет более 5,5 млн кв. м.

У «Пензадормоста» есть 156 единиц специализированной техники, предназначенной для содержания дорог в зимних условиях, однако степень ее износа достигает 70%.

«Для уборки улично-дорожной сети после сильных и длительных снегопадов требуется замена на новые современные модификации порядка 105-110 единиц», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним: ранее о необходимости приобретения новой техники заявил губернатор Иван Белозерцев.

«Наша задача - обеспечить нормальные условия для граждан. Надо взять в лизинг - возьмите. Иначе ничего не получится. Убирать снег надо не через сутки, не через двое. Люди хотят, чтобы его убрали прямо сейчас, и они правы», - подчеркнул глава региона.

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Гость|17.01.2017 09:11|

Осенью же не смотре всего хватало. Куща дели?

Гость|17.01.2017 09:13|

стоп....а на фото караоке-бар "Red and black", которого уже нет, не стыдно старые фотки выставлять ???

Гость|17.01.2017 09:41|

Ну если вы не справляетесь с работой, то есть не выполняете полный объём работ, тогда и должны получать не 100% оплаты а 30%-как то так.

А так как работы ещё и не выполнены, территория не убрана надлежащим образом то ещё и штрафы.

Кувайцев, Ильин-экономьте, сами же искали способы экономии бюджета, что сопли жуём?

Гость|17.01.2017 09:41|

Это нехватка техники стала причиной во время последнего снегопада, что Пензадормост сказал "Снег днем убирать не будем, начнем ночью"?

Имя: Гость
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