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Общество | Губернатор поручил муниципалитетам взять на баланс бесхозные сети

17.01.2017|09:16
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На оперативном совещании, состоявшемся в правительстве области в понедельник, 16 января, губернатор Иван Белозерцев поднял вопрос оформления инженерных коммуникаций, собственник которых не определен.

В 2016 году в собственность муниципальных образований было принято более 400 километров сетей газоснабжения и свыше 532 километров водопровода. Глава региона предложил распространить опыт работы тех муниципалитетов, которые досрочно завершили оформление бесхозных инженерных сетей.

«Составьте график по каждому району и контролируйте его исполнение. Мы должны справиться с этой задачей до середины 2017 года», - поручил Белозерцев.

«Оформление инженерных коммуникаций, в первую очередь, позволяет обеспечить надлежащее функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|17.01.2017 09:37|

А зачем их все брать муниципалам на баланс? Газовые сети например по логике своей должны быть на балансе у газовиков. А те от этого уходят, берут только лакомые куски, высокие сети берут, а низкие нет. Получится, что муниципалы, взяв на баланс бесхоз газовых сетей, потом будут крайними за них, вынуждены будут создавать службы соответствующие и нести расходы.

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