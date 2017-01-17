На оперативном совещании, состоявшемся в правительстве области в понедельник, 16 января, губернатор Иван Белозерцев поднял вопрос оформления инженерных коммуникаций, собственник которых не определен.
В 2016 году в собственность муниципальных образований было принято более 400 километров сетей газоснабжения и свыше 532 километров водопровода. Глава региона предложил распространить опыт работы тех муниципалитетов, которые досрочно завершили оформление бесхозных инженерных сетей.
«Составьте график по каждому району и контролируйте его исполнение. Мы должны справиться с этой задачей до середины 2017 года», - поручил Белозерцев.
«Оформление инженерных коммуникаций, в первую очередь, позволяет обеспечить надлежащее функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
А зачем их все брать муниципалам на баланс? Газовые сети например по логике своей должны быть на балансе у газовиков. А те от этого уходят, берут только лакомые куски, высокие сети берут, а низкие нет. Получится, что муниципалы, взяв на баланс бесхоз газовых сетей, потом будут крайними за них, вынуждены будут создавать службы соответствующие и нести расходы.