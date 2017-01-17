17.01.2017 | 09:16

На оперативном совещании, состоявшемся в правительстве области в понедельник, 16 января, губернатор Иван Белозерцев поднял вопрос оформления инженерных коммуникаций, собственник которых не определен.

В 2016 году в собственность муниципальных образований было принято более 400 километров сетей газоснабжения и свыше 532 километров водопровода. Глава региона предложил распространить опыт работы тех муниципалитетов, которые досрочно завершили оформление бесхозных инженерных сетей.

«Составьте график по каждому району и контролируйте его исполнение. Мы должны справиться с этой задачей до середины 2017 года», - поручил Белозерцев.

«Оформление инженерных коммуникаций, в первую очередь, позволяет обеспечить надлежащее функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.