17.01.2017 | 10:52

Глава администрации Мокшанского района Николай Тихомиров прокомментировал ситуацию, сложившуюся 12 января.

Напомним: из-за занесенной снегом дороги скорая помощь не смогла проехать к пациентке, жительнице села Краснополье. На помощь больной пришли спасатели, которые сначала доставили к ней врача, а затем, после оказания экстренной помощи, 10 километров везли ее на снегоходах с нартами к машине, ожидавшей на трассе.

16 января губернатор Иван Белозерцев раскритиковал администрацию Мокшанского района, не обеспечившую расчистку дороги.

В свою очередь Николай Тихомиров высказал собственную точку зрения.

«В селе Краснополье (станция Пословка) Нечаевского сельсовета зарегистрировано 39, но фактически проживает восемь человек в шести домовладениях. Сообщение осуществляется по железной дороге. Ежедневно через станцию Пословка проходит пригородный электропоезд Пенза - Пачелма», - сообщил Николай Тихомиров.

По его словам, от Нечаевки до Краснополья есть грунтовая дорога протяженностью 10 км, по которой летом передвигаются дачники. Она не оформлена в муниципальную собственность и практически не используется жителями для транспортного сообщения. Вопрос поддержания дороги в проезжем состоянии не поднимался: для этого требуются значительные финансовые затраты. Расчистка ее в зимний период проводится в случае крайней необходимости.

«В субботу, 14 января, дорога до Краснополья была расчищена», - сообщает пресс-служба Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.