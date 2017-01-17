17.01.2017 | 09:04

Судья Каменского городского суда Пензенской области рассмотрел жалобу предприятия, реализующего топливо и нефтепродукты, на постановление инспектора территориального управления Ространснадзора по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 10 ст. 12.21.1 КоАП РФ (превышение допустимой нагрузки на ось транспортного средства).

Согласно данному постановлению, предприятию был назначен штраф в размере 250 000 рублей. Однако его представители воспользовались правом оплатить только половину суммы (это возможно при внесении средств в течение 20 дней).

5 октября 2016 года водитель, управляя седельным тягачом МАЗ с прицепом, перевозил предприятия, реализующего топливо и нефтепродукты, с превышением допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 10%, но не более 20%.

Представитель компании указал в жалобе, что перевозка сыпучих и жидких грузов (перевозилось дизельное топливо) обладает определенной спецификой: они смещаются в процессе движения. Ни у грузоотправителя, ни у водителя при этом нет возможности контролировать распределение груза по осям. Общая же допустимая масса транспортного средства превышена не была.

Он попросил суд отменить постановление о правонарушении и прекратить производство по делу.

Однако представитель Ространснадзора сообщил, что взвешивание транспортного средства, перевозившего топливо, производилось при полном спокойствии груза. Кроме того, в цистернах есть отсеки, позволяющие при погрузке контролировать нагрузку на оси транспортного средства.

Изучив материалы дела, судья пришел к выводу, что оснований для удовлетворения жалобы и отмены или изменения постановления о назначении административного наказания предприятию нет.

С суммой в 250 тысяч рублей будет вынуждено расстаться еще одно пензенское предприятие - открытое акционерное общество, занимающееся производством бумаги. Организация также пыталась добиться отмены постановления инспектора Ространснадзора в суде и также безрезультатно.

Нарушение состояло в следующем: 17 августа 2016 года водитель тягача Volvo с полуприцепом перевозил картон, погрузку которого осуществило ОАО, с превышением допустимой нагрузки на ось на величину более 2, но не более 10 процентов.

В жалобе представитель предприятия ссылался на возможную догрузку автомобиля, неисправность пневмоподвески и уклон поверхности, на которой производилось взвешивание.