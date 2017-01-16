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Общество | За 3 дня в Пензенской области задержали 40 нетрезвых водителей

16.01.2017|10:26
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В Пензенской области подвели итоги массовых проверок автомобилистов. Очередное оперативное мероприятие, направленное на предотвращение ДТП с участием нетрезвых водителей, прошло на дорогах региона с 13 по 15 января.

«Сотрудниками Госавтоинспекции за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержано 40 водителей, в том числе девять - по информации, полученной от граждан», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды ведомства.

Напомним: пензенцы, ставшие свидетелями того, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, могут обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-72 - или по номеру 02.

При звонке необходимо назвать марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.

Тех, кто был уличен в пьяном вождении впервые, ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Задержанным повторно грозит уголовная ответственность.

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Гость|16.01.2017 10:37|

Лишайте их водительских прав!!! Это прямая угроза человеческой жизни и в том числе чужому имуществу! Не отпускайте их за взятки, пожалуйста.

Гость|16.01.2017 10:41|

penzainform.ru писал(a):

40 водителей
очень плохой результат ! Я бы сказал мизерный, равный нулю ! Цифры должны быть в районе 200 !!!

Гость|16.01.2017 10:46|

Интересно сколько за прошлый год поймали за пьянку? И всех ли прав лишили и оштрафовали.Где можно статистику посмотреть?

Гость|16.01.2017 10:47|

Когда примут закон о конфискации автомобилей за езду в не трезвом состоянии?Алкашей и наркош эти меры не остановят.

Гость|16.01.2017 10:57|

penzainform.ru писал(a):

лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Не понимаю кто придумал эту вилку 1,5 - 2 года? Тут не может быть смягчающих обстоятельств, если пьян, то 2 года.

Имя: Гость
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