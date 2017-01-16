16.01.2017 | 10:26

В Пензенской области подвели итоги массовых проверок автомобилистов. Очередное оперативное мероприятие, направленное на предотвращение ДТП с участием нетрезвых водителей, прошло на дорогах региона с 13 по 15 января.

«Сотрудниками Госавтоинспекции за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержано 40 водителей, в том числе девять - по информации, полученной от граждан», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды ведомства.

Напомним: пензенцы, ставшие свидетелями того, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, могут обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-72 - или по номеру 02.

При звонке необходимо назвать марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.

Тех, кто был уличен в пьяном вождении впервые, ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Задержанным повторно грозит уголовная ответственность.