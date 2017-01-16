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Общество | Впервые фестиваль «Спасские вечер» завершился фейерверком

16.01.2017|16:19
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Сотни пензенцев собрались у строящегося собора на фестиваль православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи». Люди сразу стали участниками игр и викторин. В сквере имени Лермонтова можно было покататься на собачьей упряжке или сделать большой круг на санях.

Нарасхват шли имбирные рождественские пряники - прямо у прилавка их покрывали разноцветной глазурью. Цена лакомства зависела от щедрости пришедшего на фестиваль. За развлечения и сувениры люди тоже отдавали столько, сколько не жалко.

Все собранные средства пойдут на завершение строительства Спасского кафедрального собора.

«Храм просто огромный. Дети зашли и потеряли дар речи. Просто дух захватывает», - поделилась жительница Белинского района Ольга Роганова.

Евгений Попов победил на аукционе. Он заплатил 2 000 рублей за торт, испеченный монахинями.

Прихожане жертвуют на восстановление кафедрального собора, перечисляют средства, берутся бесплатно выполнять необходимые строительные работы - все это как ступени к общей цели.

«Радостно от того, что окончание строительства все ближе. Мы вместе с вами восстанавливаем эту святыню», - подчеркнул митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Рождественские встречи длились до темноты. Программа была богатой, впервые в нее, к всеобщей радости, включили фейерверк.

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