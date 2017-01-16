16.01.2017 | 10:19

В воскресенье, 15 января, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев объехал город с целью оценить качество уборки улично-дорожной сети.

С проезжей части снег убран полностью. Согласно данным директора МУП «Пензадормост» Вячеслава Голохвастова, работы осуществляются в круглосуточном режиме. За сутки было вывезено 5 700 кубометров снега с улиц Терновского, Лермонтова и Суворова.

«Необходимо повысить интенсивность данного вида работ», - распорядился Виктор Кувайцев.

По результатам объезда города мэр поручил продолжить уборку снежных валов с улиц Терновского и Лермонтова и активизировать работу на Сухумской и Свердлова. Кроме того, должен быть почищен тротуар около ТЦ «Слава» в Терновке, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.