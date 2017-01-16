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Общество | Виктор Кувайцев поручил интенсивнее вывозить снег с городских дорог

16.01.2017|10:19
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В воскресенье, 15 января, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев объехал город с целью оценить качество уборки улично-дорожной сети.

С проезжей части снег убран полностью. Согласно данным директора МУП «Пензадормост» Вячеслава Голохвастова, работы осуществляются в круглосуточном режиме. За сутки было вывезено 5 700 кубометров снега с улиц Терновского, Лермонтова и Суворова.

«Необходимо повысить интенсивность данного вида работ», - распорядился Виктор Кувайцев.

По результатам объезда города мэр поручил продолжить уборку снежных валов с улиц Терновского и Лермонтова и активизировать работу на Сухумской и Свердлова. Кроме того, должен быть почищен тротуар около ТЦ «Слава» в Терновке, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|16.01.2017 10:39|

"С проезжей части снег убран полностью" ?????, а что: первая полоса движения это не проезжая часть?

Гость|16.01.2017 10:54|

penzainform.ru писал(a):

По результатам объезда города мэр поручил продолжить уборку снежных валов с улиц Терновского и Лермонтова и активизировать работу на Сухумской и Свердлова. Кроме того, должен быть почищен тротуар около ТЦ «Слава» в Терновке
Их в каждый угол носом тыкать нужно и каждый день напоминать что нужно снег вывозить? Это клиника.

Гость|16.01.2017 11:00|

Одни очередные пустые слова. Во дворах и на тротуарах снег не чистят.

Имя: Гость
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