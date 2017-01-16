16.01.2017 | 16:27

Дан старт традиционному студенческому агитпоходу. Его целью является культурно-просветительская деятельность.

Учащиеся пензенских вузов отправляются по городам и селам на лыжах. Местным жителям они везут большую концертную программу.

«Ребята не профессиональные танцоры и музыканты, но это не обязательно, ведь мы пропагандируем среди жителей Пензенской области здоровый образ жизни, умение работать в команде», - подчеркнул руководитель регионального отделения Российских студенческих отрядов Артем Колобов.

Всего в агитпоход отправятся 250 человек. Кстати, первые студенческие отряды уже отправились в Пачелмский и Нижнеломовский районы. Через несколько дней к ним присоединятся остальные.

Всего лыжники обойдут 10 населенных пунктов области.