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Общество | В Пензе дан старт традиционному студенческому агитпоходу

16.01.2017|16:27
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Дан старт традиционному студенческому агитпоходу. Его целью является культурно-просветительская деятельность.

Учащиеся пензенских вузов отправляются по городам и селам на лыжах. Местным жителям они везут большую концертную программу.

«Ребята не профессиональные танцоры и музыканты, но это не обязательно, ведь мы пропагандируем среди жителей Пензенской области здоровый образ жизни, умение работать в команде», - подчеркнул руководитель регионального отделения Российских студенческих отрядов Артем Колобов.

Всего в агитпоход отправятся 250 человек. Кстати, первые студенческие отряды уже отправились в Пачелмский и Нижнеломовский районы. Через несколько дней к ним присоединятся остальные.

Всего лыжники обойдут 10 населенных пунктов области.

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