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Общество | Реконструкцию роддома на Пушкина планируют закончить к концу марта

16.01.2017|16:51
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Реконструкция бывшего родильного дома на Пушкина, 56, выходит на следующий этап.

«Подвели коммуникации: канализацию, водоснабжение, электричество. Сделали ливневку, заменили перекрытия. Даем зданию вторую жизнь», - рассказал директор Пензенского городского родильного дома Николай Дружинин.

Деньги, выделенные из бюджета на первый этап реконструкции родильного дома, освоены полностью. На следующую часть работ запланировано потратить порядка 66 миллионов рублей.

В конечном итоге там разместится центральная женская консультация области, оснащенная самым современным медицинским оборудованием.

«Учреждение станет выполнять функцию консультативного центра. Там будут проводить различные исследования, а также готовить женщин к ЭКО», - уточнил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Таким образом, процесс получения различных медицинских услуг для будущих мам сконцентрируется в одном месте, что позволит улучшить качество оказываемой помощи и сократит время, потраченное на это пациентами.

По графику новый медицинский объект должен быть сдан 31 марта. Однако сроки эти не окончательные. Все будет зависеть от завершения работ по благоустройству территории.

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