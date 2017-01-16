16.01.2017 | 13:56

В 2017 году в Пензенской области планируется реконструировать корпус Сосновского психоневрологического интерната.

Напомним: на протяжении нескольких лет в регионе имеется очередь в психоневрологические интернаты. Нуждающихся в услугах таких учреждений становится все больше. В сентябре их было 82, к концу года число почти достигло 100.

При этом, в соответствии с требованием Президента Российской Федерации Владимира Путина, очередь в стационарные учреждения социального обслуживания должна быть ликвидирована в регионах к 2018 году.

Для исполнения поручения в Пензенской области намерены обновить трехэтажный спальный корпус Сосновского психоневрологического интерната. В нем смогут разместиться 100 человек.

«Проектно-сметная документация на проведение работ уже подготовлена», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном министерстве труда, соцзащиты и демографии.