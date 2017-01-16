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Общество | Под Пензой реконструируют корпус психоневрологического интерната

16.01.2017|13:56
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В 2017 году в Пензенской области планируется реконструировать корпус Сосновского психоневрологического интерната.

Напомним: на протяжении нескольких лет в регионе имеется очередь в психоневрологические интернаты. Нуждающихся в услугах таких учреждений становится все больше. В сентябре их было 82, к концу года число почти достигло 100.

При этом, в соответствии с требованием Президента Российской Федерации Владимира Путина, очередь в стационарные учреждения социального обслуживания должна быть ликвидирована в регионах к 2018 году.

Для исполнения поручения в Пензенской области намерены обновить трехэтажный спальный корпус Сосновского психоневрологического интерната. В нем смогут разместиться 100 человек.

«Проектно-сметная документация на проведение работ уже подготовлена», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном министерстве труда, соцзащиты и демографии.

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Гость|16.01.2017 14:17|

Не фоки надо было строить а психушки . До чего народ довели душевно больных скаждым днём всё больше ибольше .

Гость|16.01.2017 14:42|

лохово-быдлановская "город" Пездна.

Гость|16.01.2017 14:49|

Гость писал(a):

лохово-быдлановская "город" Пездна.
Обидно... Но справедливо...

Гость|16.01.2017 14:54|

penzainform.ru писал(a):

очередь в психоневрологические интернаты. Нуждающихся в услугах таких учреждений становится все больше.
При СССР очередь была на квартиры, машины. Теперь в психушку стали в очередь записывать. Прогресс

Гость|16.01.2017 15:00|

В Сосновке замечательная природа. Пошёл бы туда советником по терапевтической работе.

Имя: Гость
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