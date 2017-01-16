16.01.2017 | 17:06

Марина Корнилова с улицы Минской в первые дни января заболела. При вызове врача на дом по единому номеру 999-130 она столкнулась с проблемами.

«На протяжении двух часов я просто слушала музыку. В итоге деньги с телефона исчезли», - рассказала Марина Корнилова.

Женщина с температурой отправилась пополнять баланс, а затем продолжила набирать заветные шесть цифр.

«Я была вынуждена позвонить по номеру 112 и вызвать неотложку», - уточнила Марина Корнилова.

Пензячка возмущена и тем, что приходится долго слушать записанное обращение к пациентам, и тем, что за время ожидания списывают деньги.

Врачи пояснили: количество обращений в контакт-центр в праздничные и послепраздничные дни вырастает в разы. Потому, набрав номер, человек ждет своей очереди.

При этом время разговора уже отсчитывается, операторы мобильной связи берут за него деньги. Медики могут только сделать период ожидания как можно более коротким. Поэтому раньше было 17 операторов, с января - 21.

«В пиковый период, когда поступает максимальное количество звонков, специалисты работают в две смены», - уточнила зам. главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Ирина Мартина.