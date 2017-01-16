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Общество | КПП № 8 в Городе Спутнике остается открытым для жителей

16.01.2017|16:05
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С пятницы, 13 января, на участке дороги, соединяющей набережную Спутника и трассу Пенза - Шемышейка, ввели ограничение для движения автомобилей. Это связано с началом строительства седьмого и восьмого микрорайонов Города Спутника и участившимися ДТП на пересечениях дороги с улицами Светлой и Олимпийской.

В настоящее время проезжая часть активно эксплуатируется строительной техникой, на обочинах увеличивается объем складируемых строительных материалов. Движение по данному участку ограничено в соответствии с правилами проведения строительных работ.

«Уточним, что изначально дорога строилась только для проезда техники на стройплощадки и ее использование частными легковыми автомобилями не предполагалось. Тем не менее теперь дорогой круглосуточно могут пользоваться жители Города Спутника: лица, прописанные в микрорайоне, и собственники жилых помещений», - пояснили представители строительного холдинга «Термодом».

Чтобы получить пропуск, жителям необходимо обращаться по адресу: Город Спутник, ул. Светлая, 9.

«Закрытие данной дороги не подразумевает закрытие Города Спутника. Открытыми остаются два выезда, планируется строительство нового - к улице Терешковой», - добавили в «Термодоме».

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